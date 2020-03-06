南投縣每3輛機車就有1輛老車 環保局加碼補助汰換

南投縣環保局今年機車汰舊換新再擴大補助範圍，加碼補助民眾淘汰96年6月30日以前出廠的1至4期機車汰換成電動機車或7期燃油機車，並持續補助民眾淘汰二行程機車。

環保局表示，依據交通部統計資料，南投縣有31萬輛機車，屬1至4期老舊機車高達11萬輛，為鼓勵老舊機車汰換，配合環保署老舊機車汰舊換新補助辦法，今年再擴大補助範圍並再加碼，連同經濟部工業局補助，一般民眾淘汰老舊機車換購電動二輪車或符合七期排放標準機車最高可申請每輛1萬3500元政府補助。針對低收入戶並再特別加碼，最高可以申請1萬5000元補助，另今年也持續提供淘汰二行程機車補助每輛500元；低收入戶則可補助1500元。

由於機車汰舊換新補助金額逐年調降，環保局提醒車主及早淘汰老舊機車，不僅可減少空氣污染，還可享有較高補助金額，一舉數得。補助訊息可至環保局網站（https://www.ntepb.gov.tw/）下載，或上班時間電洽服務專線049-2238573，將有專人服務。