因應疫情衝擊 中市府結合銀行業祭紓困9箭

新冠肺炎疫情持續延燒波及各行各業，台中市長盧秀燕今天宣布祭出「紓困9箭」擴大紓困對象、方式及能量，並結合台銀等5家金融業者首創資金紓困協調窗口，助業者度難關。

市府日前祭出「市場攤商租金8折」、「BOT、OT、ROT租金權利金延後半年繳費」、「商圈消費滿百送十」紓困3箭後，經盤點市府財政結構與負擔能力，今天再新增紓困6箭，盧秀燕上午與5大銀行代表共同宣布推動「紓困9箭」，從收入與支出面著手，全力協助民間產業紓困。

盧秀燕表示，全球疫情嚴重，除威脅健康，也對經濟造成嚴重衝擊，各行各業都碰到難關，市府從經濟面「超前準備」，助各行各業度過難關，繼日前端出「紓困3箭」後，今天再宣布加碼祭出「紓困9箭」，擴大紓困對象、增加紓困方式及擴大紓困能量。

盧秀燕舉例說，例如第7箭即針對非自願性失業勞工或生活困難補助，符合資格者每人每次補助1個月基本工資，最長補助2個月。而第8箭則針對營業人如因疫情致營業面積縮減、樓層停用部分，原按「營業用」稅率3%課徵房屋稅，可改按「非住家非營業用」2%課徵；業者車輛短期不使用，也可向監理機關報停，免繳牌照稅。

為了避免業者在此艱困時期又遇斷銀根或抽資金等危機，盧秀燕說，其中第9箭則是全國首創「台中市政府資金紓困協調窗口」，針對台中市自然人、公司、商號因疫情影響，需新增貸款或申請延繳等，引進台灣銀行、中信銀、台灣企銀、台中商銀及台中第二信用合作社等提供協助，歡迎民眾使用。

對於行政院送立法院審議的600億元「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，盧秀燕也呼籲中央說，希望這項特別預算案能儘速通過，很多企業恐難撐過5月，且應根據城市人口比率及商業活動密度來進行分配。