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全台舊酒廠翻新變觀光工廠！烏日酒廠開第1槍今動工

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台灣菸酒公司舊酒廠將進全國舊酒廠改造工程，今天台中市烏日啤酒廠改造為觀光工廠動工。記者趙容萱／攝影
台灣菸酒公司舊酒廠將進全國舊酒廠改造工程，今天台中市烏日啤酒廠改造為觀光工廠動工。記者趙容萱／攝影

台灣菸酒公司舊酒廠將進全國舊酒廠改造工程，今天台中市烏日啤酒廠改造為觀光工廠動工。台灣菸酒公司董事長丁彥哲說，烏日啤酒廠將結合台中烏日三鐵共構的優勢，加上今年底台中捷運G16烏日站通車，打造成示範性及指標性觀光酒廠，埔里酒廠、南投酒廠也會陸續結合當地觀光打造為觀光工廠，再展菸酒公司創新風貌。

台中市烏日啤酒廠觀光工廠風華再現改造計畫工程今天動工，由台灣菸酒公司董事長丁彥哲主持，包括立委陳柏惟、台中市副議長顏莉敏等民代到場參與，持鏟動土。

台灣菸酒公司董事長丁彥哲說，烏日啤酒廠位於台中市烏日區光華街1號，占地約11萬124平方公尺，面對台中捷運、台鐵及高鐵三鐵共構發展榮景，期盼結合中部地區在地文化、產業、創意藝術、人文等以建構成全國示範性及指標性之觀光酒廠。

烏日啤酒廠副廠長楊繼忠說，烏日啤酒廠原有糖化、發酵、包裝工廠等廠房，不對外開放，年生產啤酒14000打0.6公升的瓶裝啤酒，產量占全台的1/10，為全台第三大酒廠，未來改造為觀光工廠後，不但1000多坪的糖化、發酵、包裝等生產動線全部透明化，廠區圍牆打掉成為開放空間，結合逾千坪的綠地、設施讓民眾遊憩，將成為指標的觀光工廠，預計可提升一年10萬人觀光、業績可望達2億元，較目前一年2萬人次觀光、業績5000萬元倍增。

丁彥哲指出，烏日啤酒廠改造工程，委託許育嘉聯合建築師事務所整建，讓民眾認識台灣啤酒的釀酒文化與品牌魅力，參觀並體驗台灣啤酒頂尖的製酒技術，總工程造價1.44億元，預計明年完工啟用。除了烏日啤酒廠外，埔里酒廠及南投酒廠也會陸續推動改造工程，結合當地觀光特色，再展菸酒公司創新風貌。

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台灣菸酒公司舊酒廠將進全國舊酒廠改造工程，今天台中市烏日啤酒廠改造為觀光工廠動工。記者趙容萱／攝影
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台灣菸酒公司舊酒廠將進全國舊酒廠改造工程，今天台中市烏日啤酒廠改造為觀光工廠動工。記者趙容萱／攝影
台灣菸酒公司舊酒廠將進全國舊酒廠改造工程，今天台中市烏日啤酒廠改造為觀光工廠動工。記者趙容萱／攝影

觀光工廠 台中市

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