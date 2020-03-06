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社區藥局幫發口罩風險高 彰化免費提供藥師每天2片口罩

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（中）今天前往溪湖慶華社區藥局向防疫前線夥伴加油打氣。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美（中）今天前往溪湖慶華社區藥局向防疫前線夥伴加油打氣。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情延燒以來，社區健保藥局配合中央流行疫情指揮中心「口罩販售實名制」，協助承擔販售口罩的重責，有藥師反應身負重任卻未像醫護人員一樣獲得中央統籌分配發放的防疫口罩，得自己掏腰包，彰化縣政府在調配數量後，針對全縣549名藥師每人每天先發放2片為期兩周的口罩量 ，第二階段每人將再發送60片口罩。

彰化縣長王惠美今天前往溪湖慶華社區藥局向防疫前線夥伴加油打氣，感謝藥師投入防疫第一線，不辭辛勞、無私奉獻，守護彰化縣民健康。

有藥師分享，每天光是包口罩的工作就耗費2、3個鐘頭，為了讓民眾每天都能領導口罩，原本周日休息日也開門營業，平時已提供處方箋調劑與用藥諮詢服務，對許多一人作業的藥局來說工作已相當繁重，配合防疫工作，毫無預警被安排賣口罩，在沒有行前教育下就上路，政府作法確實有些草率。

彰化藥師公會顧問洪章榮說，防疫第一線不是只有醫療院所的醫師和護理人員，健保藥局藥師每天處理民眾排隊、口罩分裝耗費時間，有的藥師年紀大，需要全家總動員協助，承受的風險和院所醫事人員是一樣的，呼籲衛生主管單位也要重視藥師自保安全。

他也說，疫情期間，延長慢性病處方箋或是在醫院外搭個「藥來速」臨時帳棚都不切實際，中央單位應鼓勵民眾藥局領藥，小病減少上醫院，才能避免院內感染風險。

衛生局長葉彥伯說，中央發給彰化的口罩每天平均約可達10萬片，全縣醫療院所庫存量將可邁向1個月，讓第一線醫護人員更安心，社區健保藥局以及非加入健保藥局的藥師因密切與民眾接觸，也都提供藥師每人一天2片的口罩量，接下來在數量充足下，將一次配發一個月的量給縣內340家藥局藥師口罩。

彰化藥師公會顧問洪章榮呼籲衛生主管機關重視社區藥局藥師自保安全。記者林敬家／攝影
彰化藥師公會顧問洪章榮呼籲衛生主管機關重視社區藥局藥師自保安全。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美自備零錢到藥局買口罩。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美自備零錢到藥局買口罩。記者林敬家／攝影
新冠肺炎疫情延燒以來，社區健保藥局配合中央流行疫情指揮中心「口罩販售實名制」。記者林敬家／攝影
新冠肺炎疫情延燒以來，社區健保藥局配合中央流行疫情指揮中心「口罩販售實名制」。記者林敬家／攝影

口罩 健保 疫情

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