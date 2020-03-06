台中防疫紓困再加碼！盧秀燕提「紓困九箭」62萬人受惠

新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，台中市日前端出「紓困三箭」，市長盧秀燕今天再宣佈加碼六箭，等於一共「紓困九箭」。除了首創全國單一「資金紓困協調窗口」，民間要諮詢一通電話即可，加碼六箭內容包含：全面減少房屋、娛樂及牌照稅，提供失業生活補助，更引進民間五大銀行提供貸款協助，初估台中至少62萬人受惠。

盧秀燕說，台中的紓困方案「超前準備、單一窗口、五大銀行響應」三大特點。目前中央正在審查600億元特別預算，以自己過去在立院的經驗特別要向中央喊話「不只要快，不能忽略地方政府」，地方政府能更細膩運用預算處理各行各業問題，「中央分配600億時要能和地方政府是夥伴關係，才能根據民眾提出援助」。

台中市日前「紓困三箭」是針對零售、商圈、夜市、傳統市場五大內需服務業首，祭出「市場攤商租金8折」、「BOT、OT、ROT租金權利金延後半年繳費」、「商圈消費滿百送十」三箭，經盤點市府財政結構與負擔能力今天加碼。

台中紓困新增六箭包括：「青創及中小企業貸款本金及利息延後繳納」、「青創貸款利息補貼」、「員工訓練補助方案」、「非自願性失業勞工或生活困難補助」、「地價、房屋、娛樂、牌照稅減稅」、最後是全國首創「台中市政府資金紓困協調窗口」。

經發局表示，已核准的青創及中小企業貸款，本金及利息繳納年限可多延長1年；已申請青創貸款利息補貼、今年到期者若受疫情影響，經審查後補貼期限可由24個月延長至36個月；另外「非自願性失業勞工或生活困難補助」也比中央針對符合資格者，多補助1個月。

另外，台中市今年度公告地價平均調降20.06％，約94％民眾減輕賦稅；營業人如因疫情致營業面積縮減、樓層停用，原按「營業用」稅率3％課徵房屋稅，可改「非住家非營業用」2％課徵；另娛樂業者若因疫情致營收減少，也可申請調降娛樂稅；業者車輛短期不使用，可向監理機關報停，免繳牌照稅。