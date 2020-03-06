疫情衝擊室內手作館遊客掉8成 業者嘆：只能苦撐

新冠肺炎疫情延燒，衝擊國內飯店與餐飲業。台中永豐棧酒店住房率少了1至2成，旗下的穎火鍋餐廳4月30日前暫停營業；中市外埔區「布英熊文化創藝館」也受疫情波及，生意冷清，遊客一口氣少了8成。台中豐原流星花園民宿住房率也苦哈哈，平日訂房幾乎都掛零。

台中市外埔區「布英熊文化創藝館」開館4年多，提供蝶谷巴特、黏土、染布等DIY課程。但受疫情影響，以往每月有數10台遊覽車，現在僅剩1、2台，生意冷清；館內用餐人數更是慘兮兮，以前天天有訂單，現在每月只剩1場，遊客數銳減8成。業者劉俊輝無奈說，「真的很慘！現在只能盡力苦撐。」

台中豐原流星花園民宿業者陸冠全表示，疫情一爆發後，退訂房約2至3成，台灣燈會開幕後，住房率稍稍回穩，假日住房率全滿，平日住房率則一半；但自爆發國內首例確診新冠肺炎死亡個案後，訂房率又直線下滑3至4成，平日訂房幾乎都掛零，假日以往全滿，現在也僅剩6成。

陸冠全說，因疫情民眾減少群聚，過年後春酒訂席退了8成左右，實在很慘，目前園區員工約10餘位，不像飯店員工人數多，還可以苦撐，但訂房率一直掉，生意冷清，壓力確實很大，只希望疫情快結束，讓住房率快回穩。

台中永豐棧酒店住房率受疫情影響減少1至2成，飯店6月底前祭出住宿買一送一優惠，平假日皆適用，每晚平均只要2600元起，挽救住房率。

永豐棧酒店旗下的穎火鍋餐廳自2月10日至4月30日暫停營業，飯店表示，由於穎火鍋餐廳採共鍋方式，且餐廳內有多間密閉式包廂，為避免疫情感染風險，餐廳4月底前暫停營業。飯店另有2家餐廳，員工將支援其他餐廳，也可以趁這段時間休年假，工作不受影響。