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空品物聯網全天監控 彰化環保局揪出4家工廠 開罰40萬

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣環保局去年起在全縣5大工業區布建200點微型感測器進行24小時監測，以鎖定汙染熱區及可疑對象稽查，環保局人員前往現場稽查。圖／彰化環保局提供
彰化縣環保局去年起在全縣5大工業區布建200點微型感測器進行24小時監測，以鎖定汙染熱區及可疑對象稽查，環保局人員前往現場稽查。圖／彰化環保局提供

讓空汙無所遁形！彰化縣環保局去年起在全縣彰濱、全興、芳苑、田中及埤頭等5大工業區布建200點微型感測器進行24小時監測，透過物聯網即時傳送空品數據到監測平台鎖定汙染熱區及可疑對象稽查，共查獲4家工廠違反空汙法，開罰40萬元。

彰化縣環保局局長江培根表示，以往都是由民眾檢舉，環保局人員再前往稽查，

但可能到達現場時已查不到到空汙事實，現在透過布建空品感測物聯網，針對PM2.5進行24小時監測，運用環境感測物聯網輔助智慧稽查功能，經「數據相對趨勢」及「時空特徵數據分析」輔助標定汙染熱區及可能汙染時段後，再由稽查人員進行深度稽查，讓不肖偷排工廠無機可乘。

從去年10月至今已透過物聯網分析應用，查獲4家工廠違反空汙法規定，分別依違反空汙法20條、24條及32條規定，各處罰鍰10萬元。江培根也呼籲業者落實操作空氣汙染防制措施，切勿心存僥倖任意排放空汙，以免受罰。

江培根表示，環保局利用空品感測物聯網，化被動為主動，還能降低人力與時間資源，提升稽查效率，今年會持續與環保署合辦再增設100處，增加到共 300個監測點，規劃架設地點包括工業區、工業區周邊社區、交通要道及尚未有監測站的鄉鎮等，以有效監控空氣品質變化，處理各類空氣汙染事件。

民眾也可透過空氣品質微型感測器來瞭解住家附近的空氣品質狀況，作為日常活動的參考，民眾可前往「彰化縣空氣品質感測物聯網」https://airiot.chepb.gov.tw/iot/open-airiot/)查閱包含溫度、濕度及細懸浮微粒PM2.5等即時資訊。

彰化縣環保局去年起在全縣彰濱、全興、芳苑、田中及埤頭等5大工業區布建200點微型感測器進行24小時監測，以鎖定汙染熱區及可疑對象稽查，要讓空汙無所遁形。圖／彰化環保局提供
彰化縣環保局去年起在全縣彰濱、全興、芳苑、田中及埤頭等5大工業區布建200點微型感測器進行24小時監測，以鎖定汙染熱區及可疑對象稽查，要讓空汙無所遁形。圖／彰化環保局提供
彰化縣環保局去年起在全縣彰濱、全興、芳苑、田中及埤頭等5大工業區布建200點微型感測器進行24小時監測，以鎖定汙染熱區及可疑對象稽查，要讓空汙無所遁形。圖／彰化環保局提供
彰化縣環保局去年起在全縣彰濱、全興、芳苑、田中及埤頭等5大工業區布建200點微型感測器進行24小時監測，以鎖定汙染熱區及可疑對象稽查，要讓空汙無所遁形。圖／彰化環保局提供

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