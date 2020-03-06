為防疫！萬和宮媽祖契子女4615人今年首度縮小祝夀植福
台中南屯萬和宮媽祖契子女祝夀植福今年邁入第12年，至去年底，累計4615名契子女。萬和宮 董事長蕭清杰今天說，今年因應新冠肺炎防疫，採防疫措施，決定縮小規模，不邀請契子女回宮參拜，也不煮八寶粥及湯圓，僅於4月13日（農曆3月21日）改由萬和宫舉辦誦經法會，為媽祖契子女祈福。
蕭清杰說明，所謂契子女，就是與神明訂定契約，請神明收為契子女（義子或義女），擔任孩子成年前的守護神，祈求幫忙照顧，庇佑平安、順利長大成人。
萬和宮從民國96年辦理媽祖契子女登記，並自隔年起於媽祖聖誕前夕的農曆3月21日，舉辦回宮祝夀植福活動，邀請契子女為媽祖娘娘祝夀，祈求保佑平安長大，當年媽祖契子女有183名人，至去年底累計4615人。
往年，萬和宮舉辦契子女祝夀植福活動當天，包括出生數個月、剛滿週歲、學齡前幼童的媽祖契子女，成為主角。他們回宮祝夀植福，祈求媽祖娘娘保佑健康平安長大。廟方還準備的熱騰騰的八寶粥及湯圓，讓大家吃平安，非常熱鬧溫馨。
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