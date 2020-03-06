老店險失傳！南投明聚香小鮮肉包 美味傳承有洋蔥

南投縣南投市中興路上的「無店名小籠包店」，過去是當地的隱藏版美食，就連立委許淑華都是忠實顧客，3年多前歇業閒置，2年前又開門營業，高高掛起「明聚香」招牌，賣起了小鮮肉包，滋味熟悉卻又創新的背後，讓人直呼「有洋蔥」。

「我回來了，全家也團圓了。」明聚香老闆吳嘉泓，其實是「無店名小籠包」老闆的兒子，本來在員林開鮮肉包店的他，不捨父母考量年齡和體能退休後，卻因掛念老店失傳，總是不太開心，索性收掉自己的店返鄉陪伴爸媽，並接棒開店。

吳表示，這店原本沒店名，回到故鄉的他，就從父親和母親的名字中各取「明」、「香」字，且以「聚」字連結，代表著一家人不論生活或就業都會團聚在一起努力打拚，以「老店新開」傳承又創新的老味道，改賣小鮮肉包。

店內包子和饅頭的麵皮是以老麵發酵且純手工擀製，口感Q彈，原味小鮮肉包內餡是溫體豬後腿肉混合碎青蔥，吃進嘴裡蔥肉香氣四溢；而懷舊又創新的起司小鮮肉包在咬下瞬間，融化起司會在口中爆漿迸裂，卻又與鮮美蔥肉意外合拍。

此外，還有黑寶小饅頭和素食包製作時，從菜刀、砧板、鍋子、蒸籠到夾子等都是素食專用，完全不沾葷，純素者也可安心食用；而前者保證純黑糖不添加砂糖，後者內餡有包心菜、黑木耳、香菇和冬粉，口感和滋味一流，且數量有限。