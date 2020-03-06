快訊

下周二、五各一波冷空氣 吳德榮：未來一周天氣變化多

澳洲確診音樂家自英國來台 長榮同機組員今晨返抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老店險失傳！南投明聚香小鮮肉包 美味傳承有洋蔥

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
「明聚香小鮮肉包」延續了第一代的老味道，創新推出的起司小鮮肉包在咬下瞬間，融化起司會在口中爆漿迸裂。圖／明聚香小鮮肉包提供
「明聚香小鮮肉包」延續了第一代的老味道，創新推出的起司小鮮肉包在咬下瞬間，融化起司會在口中爆漿迸裂。圖／明聚香小鮮肉包提供

南投縣南投市中興路上的「無店名小籠包店」，過去是當地的隱藏版美食，就連立委許淑華都是忠實顧客，3年多前歇業閒置，2年前又開門營業，高高掛起「明聚香」招牌，賣起了小鮮肉包，滋味熟悉卻又創新的背後，讓人直呼「有洋蔥」。

「我回來了，全家也團圓了。」明聚香老闆吳嘉泓，其實是「無店名小籠包」老闆的兒子，本來在員林開鮮肉包店的他，不捨父母考量年齡和體能退休後，卻因掛念老店失傳，總是不太開心，索性收掉自己的店返鄉陪伴爸媽，並接棒開店。

吳表示，這店原本沒店名，回到故鄉的他，就從父親和母親的名字中各取「明」、「香」字，且以「聚」字連結，代表著一家人不論生活或就業都會團聚在一起努力打拚，以「老店新開」傳承又創新的老味道，改賣小鮮肉包。

店內包子和饅頭的麵皮是以老麵發酵且純手工擀製，口感Q彈，原味小鮮肉包內餡是溫體豬後腿肉混合碎青蔥，吃進嘴裡蔥肉香氣四溢；而懷舊又創新的起司小鮮肉包在咬下瞬間，融化起司會在口中爆漿迸裂，卻又與鮮美蔥肉意外合拍。

此外，還有黑寶小饅頭和素食包製作時，從菜刀、砧板、鍋子、蒸籠到夾子等都是素食專用，完全不沾葷，純素者也可安心食用；而前者保證純黑糖不添加砂糖，後者內餡有包心菜、黑木耳、香菇和冬粉，口感和滋味一流，且數量有限。

而因滋味則延續了第一代的老味道，還多了起司口味，既懷舊又創新，吸引更多新朋故友，許淑華也常去購買，但她也提醒，明聚香的特製辣醬是以黃金比例炒香辣椒和蒜頭，香氣足又不會太辣，沾包子吃超級對味，外帶時千萬別忘記索取。

南投市「明聚香小鮮肉包」的前身是當地的隱藏版美食「無店名小籠包」，小老闆吳嘉泓因不捨掛念老店失傳返鄉接棒。記者賴香珊／攝影
南投市「明聚香小鮮肉包」的前身是當地的隱藏版美食「無店名小籠包」，小老闆吳嘉泓因不捨掛念老店失傳返鄉接棒。記者賴香珊／攝影
南投市「明聚香小鮮肉包」的前身是當地的隱藏版美食「無店名小籠包」，小老闆吳嘉泓因不捨掛念老店失傳返鄉接棒。記者賴香珊／攝影
南投市「明聚香小鮮肉包」的前身是當地的隱藏版美食「無店名小籠包」，小老闆吳嘉泓因不捨掛念老店失傳返鄉接棒。記者賴香珊／攝影
南投縣南投市中興路上的「明聚香小鮮肉包」延續了第一代的老味道，立委許淑華也是忠實顧客。圖／本報資料照
南投縣南投市中興路上的「明聚香小鮮肉包」延續了第一代的老味道，立委許淑華也是忠實顧客。圖／本報資料照

許淑華

延伸閱讀

巷內美食／南投「明聚香」鮮肉包 老味道再創新 立委許淑華也愛

南投偏鄉醫療資源少 許淑華不平信義鄉只一個口罩通路

影／國民黨總統敗在人選？許淑華：不是韓可能輸更慘

許淑華為韓國瑜抱不平 批國民黨沒中心思想

相關新聞

疫情延燒 合興宮北港進香暫停改為消災福醮

新冠肺炎疫情影響，近期許多遶境活動都暫緩、延期，彰化縣埤頭鄉合興宮是當地重要的信仰中心，管理委員會近日也宣布暫停行之百年...

流標九次後 八卦山大佛將換新衣

彰化縣歷史建築彰化八卦山大佛將換新衣，彰化縣長王惠美說，大佛修復工程歷經流標九次終於發包出去，修復經費共 3100萬元，...

影／不用到荷蘭 中社花市罕見鬱金香黑色火焰色齊綻放

不用出國到荷蘭也能看到多種美麗鬱金香，包括罕見的黑色和火焰色，台中后里的中社花市，今年第6年引進「冰淇淋鬱金香」，今年培...

為了這張旗袍照！獨居嬤超糾結 急叩社工卻暖哭眾人

深夜或大清早的電話總給人沒好事的感覺，就怕是壞消息。南投縣華山基金會鹿谷站長林佳緣近日因清晨接到獨居長輩來電，以為有狀況...

流標九次 八卦山大佛開工整修

彰化縣八卦山大佛可說是多數四、五年級生的童年回憶，但隨著成為歷史建築，似乎也逐漸走入歷史，不過昨天開工「換新衫」，預計明年二月完工。彰化縣長王惠美說，「一個城市的偉大，並不是建築物蓋得多高，最重要的是文化資產的呈現與保存。」

老店險失傳！南投明聚香小鮮肉包 美味傳承有洋蔥

南投縣南投市中興路上的「無店名小籠包店」，過去是當地的隱藏版美食，就連立委許淑華都是忠實顧客，3年多前歇業閒置，2年前又...

MOVE台中展倒數 快來「變身」

由日本原裝引進、在亞洲各城市巡迴好評不斷的「變變變！MOVE生物體驗展」，在台中已進入展期倒數階段，主辦單位祭出進場省近200元的好康優惠，吸引大小朋友把握最後一個月參觀，享受變身樂趣！

荔枝椿象卵片收購 員林1647片全縣最多

荔枝椿象越冬成蟲已甦醒，彰化縣收購荔枝椿象卵片，每一卵片收購5元，開辦半個多月來，員林市已收購卵片1647片全縣最多，有農民就累積814片，公所還祭出總片數滿200片加送超市100元禮券，這名農民已有4470元入袋。

巷內美食／南投「明聚香」鮮肉包 老味道再創新 立委許淑華也愛

南投中興路「無店名小籠包店」是隱藏版美食，連立委許淑華都是忠實顧客，3年前歇業，2年前又開門營業，高高掛起「明聚香」招牌，賣起了小鮮肉包，滋味熟悉卻又創新的背後，讓人直呼「有洋蔥」。

台中市警局新家啟用 首創刑案重建教室

台中市警局從西屯區搬遷到潭子區豐興路一段的新址昨天落成啟用，刑事鑑識中心首創「刑案現場重建教室」，可模擬各類刑案現場，運用彈道重建、血跡噴濺及現場重建等技術，為中部最先進的刑事鑑識實驗室，未來可更有效提升偵破能量及鑑定效率。

南投國姓枇杷長不大 甜度反提高

南投縣國姓鄉枇杷已進入產季，今年因受氣候忽冷忽熱影響，果實普遍長不大，還出現大小不一情況。還好有春雨加持，甜度提升，產量也未減。果農希望濕冷天氣能再延續一段時間，天氣如果太快轉成乾熱，恐怕產季會縮短，清明前就無果可採。

情侶禁地？ 八卦山大佛傳說繪聲繪影

八卦山大佛是全台知名的景點，最有名的禁忌傳說是情侶禁地，相傳情侶不能一起去，否則會分手；大佛曾是全國首屈一指的熱門景點，也曾風光不再，近年因電影「那些年，我們一起追的女孩」，一度讓大佛又夯了起來。

熱門新聞

外送員送珍奶被柴山猴子叼走 網驚曝：有的會用吸管喝

男大生騎車遇死劫 命喪茄萣濕地公園90度大急彎

新竹市5家急救責任醫院 3月9日起全面停止探病

為了這張旗袍照！獨居嬤超糾結 急叩社工卻暖哭眾人

最新一期今彩539頭獎800萬 獎落竹縣竹北這家彩券行

好康注意！即日起到3月底 女生到劍湖山玩只要100元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。