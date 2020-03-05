彰化住宿式長照機構 全縣開始從嚴管制訪客

彰化縣住宿式長照機構即日起實施「一管制三管理」防疫措施，由於美國已出現有長照機構院內感染新冠病毒死亡案例，彰化縣率先提升管制措施，訪客需「限人限時」，且有出國史14天內禁止探訪，而新入住及自醫院出院返回者，需隔離觀察14天。

美國一家護理中心爆發院內感染，已造成4名老人死亡，連到護理中心探訪過親人的民眾都害怕會把病毒再帶回家，被認為宛如鑽石公主號的長照版。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，為了防範未然，彰化縣率先對全縣102家住宿式長照機構落實執行訪客管制、住民健康管理、工作人員自主健康管理以及環境衛生管理。

葉彥伯說，為降低感染風險，建議民眾減少探訪，如需探訪需採預約制或用視訊方式，以「限人限時」為原則，每次探訪限制 1到2人，僅提供特定時段探訪，如訪客有出國史14天內及體溫達38度者禁止探訪。

若訪客未按規定，違者將依違反傳染病防治法第36 條裁罰3 千到1 萬，情節重大依違反制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第13 條第1項裁罰20到100萬元。

也加強長照中心工作人員自主健康管理，工作人員執行照護服務時需全程配戴口罩，如發現有疑似症狀(發燒38度以上、咳嗽、倦怠感及呼吸急促)應盡速通報並使用個人防護設備安排就醫。所有工作人員須每天測量體溫及監測症狀，落實自我健康管理並留存紀錄。

機構內住民寢室應保持空氣流通，臥床間隔距離應盡量保持2公尺以上為原則，以避免飛沫傳染，並加強消毒，手部常接觸地方如會客間、廁所、用膳、聯誼空間及住民寢室等每日至少消毒2次以上。