快訊

新冠肺炎疫情記者會臨時加場 今天22：10再開直播

為何不直接停止所有大型活動？ 陳時中這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消防員喜宴遇公墓火警 弟兄們打完火穿著消防衣趕回祝賀

中央社 / 台中5日電
台中市后里消防分隊分隊長帶著剛打完火的弟兄，來為隊員的大喜之日祝賀。 圖擷自台中市政府后里消防分隊臉書
台中市后里消防分隊分隊長帶著剛打完火的弟兄，來為隊員的大喜之日祝賀。 圖擷自台中市政府后里消防分隊臉書

台中市后里消防分隊隊員陳建吉日前在分隊旁的餐廳舉辦婚宴，也在隊部擺一桌，但第一道菜剛上就警鈴大作，同事全部滅火去，還好趕上送客時間，大夥穿著消防衣與新人合影留念。

清明節將至，后里消防分隊今天在臉書宣導掃墓時應注意用火安全，但附上的照片卻是一群消防員跟新人的合照。原來，后里消防分隊隊員陳建吉剛好是臉書小編，日前他的婚禮選擇在分隊旁的餐廳舉辦，同時也在分隊內擺桌，讓值班同事分享喜悅。

臉書內文提到，第一道菜剛上，分隊火警警鈴響起，全隊人員出動至公墓進行滅火，婚禮散場時，分隊長帶著剛打完火警的弟兄，用最消防人的方式趕來祝福，留下最有味道、最有溫度的照片。

小編也不忘提醒掃墓的注意事項，雜草不悶燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不施放，呼籲民眾記得滅餘燼、收垃圾。

后里分隊長柯俊男表示，當天中午是后里第一公墓火警，火勢撲滅約花了3個小時，回到隊部時，婚宴已結束，賓客都離開了，同事們簡單卸下裝備，趕緊跟新人夫妻合照留下紀念。農曆年後，陸續有民眾開始掃墓，許多公墓火警發生，也趁此宣導火災注意事項。

延伸閱讀

美髮店氣爆巨響嚇壞居民 老闆娘重傷送醫急救

小學生見義勇為消防隊帶路協助滅火 義消里長：好棒棒

高雄暗夜火警疑人為縱火 屋主兒女1死1重傷

高市掃墓接駁車 戴口罩才可搭乘

相關新聞

消防員喜宴遇公墓火警 弟兄們打完火穿著消防衣趕回祝賀

台中市后里消防分隊隊員陳建吉日前在分隊旁的餐廳舉辦婚宴，也在隊部擺一桌，但第一道菜剛上就警鈴大作，同事全部滅火去，還好趕...

童醫院獲送大量飲料和食物鼓舞 急診主任：窩心和感動

有護理師抱怨部分餐飲店拒送食物飲料到醫院，也有很多民眾感謝醫護人員，主動送食物飲料到醫院，童綜合醫院急診部主任魏智偉今晚...

疫情延燒 合興宮北港進香暫停改為消災福醮

新冠肺炎疫情影響，近期許多遶境活動都暫緩、延期，彰化縣埤頭鄉合興宮是當地重要的信仰中心，管理委員會近日也宣布暫停行之百年...

流標九次後 八卦山大佛將換新衣

彰化縣歷史建築彰化八卦山大佛將換新衣，彰化縣長王惠美說，大佛修復工程歷經流標九次終於發包出去，修復經費共 3100萬元，...

影／不用到荷蘭 中社花市罕見鬱金香黑色火焰色齊綻放

不用出國到荷蘭也能看到多種美麗鬱金香，包括罕見的黑色和火焰色，台中后里的中社花市，今年第6年引進「冰淇淋鬱金香」，今年培...

為了這張旗袍照！獨居嬤超糾結 急叩社工卻暖哭眾人

深夜或大清早的電話總給人沒好事的感覺，就怕是壞消息。南投縣華山基金會鹿谷站長林佳緣近日因清晨接到獨居長輩來電，以為有狀況...

彰化住宿式長照機構 全縣開始從嚴管制訪客

彰化縣住宿式長照機構即日起實施「一管制三管理」防疫措施，由於美國已出現有長照機構院內感染新冠病毒死亡案例，彰化縣率先提升...

路旁卸貨亂象多 埔里蔬果專業區將設大型集貨場

南投縣埔里鎮合成里大坪頂是國內夏季蔬果的重要產地，但當地缺乏大型集貨場，且聯外道路狹窄，大型貨車無法駛入，只能停在台21...

瑞成堂被「廢古蹟」？台中文化城顏面無光

台中市文化局將於2020年3月6日辦理市定古蹟「瑞成堂」的文資廢止案，引起文化界錯愕與譁然。這是台灣有《文化資產保護法》（以下稱文資法）以來，台灣罕有的古蹟廢止案。

流標9次後 八卦山大佛將換新衣

彰化縣歷史建築彰化八卦山大佛將換新衣，彰化縣長王惠美說，大佛修復工程歷經流標九次終於發包，修復經費共3100萬元，預計明年2月修復，希望修復大佛後，結合周邊景點能讓八卦山恢復以往風華。

提倡健身防疫 明道中學肌力體能中心啟用

新冠肺炎增溫，明道中學今天說，運動健身防疫根本之道，校方歷時一年規劃的肌力體能訓練中心在防疫期間揭牌啟用，為全校師生健康...

草屯佑民醫院傳將收新冠肺炎個案爆轉院潮 院方澄清

南投縣草屯鎮無「傳染病指定隔離醫院及應變醫院」，當地佑民醫院加入成為「檢疫醫院」，但傳出「備好2間單人房收治疑似或確診的...

熱門新聞

等了13年！台中民眾盼這條路打通後…人潮生意進來

外送員送珍奶被柴山猴子叼走 網驚曝：有的會用吸管喝

新竹市5家急救責任醫院 3月9日起全面停止探病

為了這張旗袍照！獨居嬤超糾結 急叩社工卻暖哭眾人

影／非洲蝗災蔓延 老中醫見證74年前台灣蝗災直說可怕

最新一期今彩539頭獎800萬 獎落竹縣竹北這家彩券行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。