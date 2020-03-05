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防武漢肺炎 彰縣要求長照機構管制訪客探視

中央社 / 彰化5日電

為因應武漢肺炎疫情，彰化縣衛生局將針對縣內的老人福利機構以及護理之家，加強防疫，要求老人福利機構等管制訪客，要探訪的話限人限時，每次限制1到2人在特定時段探訪。

日前有媒體報導，美國一間名為「生命護理中心」的長照機構，該中心通報108名住民和180名員工當中，至少有52人出現咳嗽等疑似感染武漢肺炎的症狀。彰化縣衛生局也在今天宣布，針對長照機構要求落實訪客管制等措施。

彰化縣衛生局發出新聞稿指出，為因應武漢肺炎疫情，降低感染風險，從即日起針對縣內的老人福利機構、護理之家等102家住宿式長照機構，要求落實執行訪客管制、住民健康管理、工作人員自主健康管理以及環境衛生管理。

衛生局說明，在訪客管制方面，要求機構除了有特殊原因，建議民眾盡量不要前往探訪，如需探訪則採取預約制或用視訊，以「限人限時」為原則，每次限制1到2人，也只提供特定時段探訪，訪客體溫達到攝氏38度禁止探訪。

至於長照機構工作人員執行照護服務時須全程配戴口罩，如有發燒、咳嗽等症狀應盡速通報並使用個人防護設備安排就醫，所有工作人員須每天測量體溫及監測症狀，落實自我健康管理並留存紀錄。

而機構內的寢室應保持空氣流通，臥床間隔距離應保持2公尺以上，避免飛沫傳染，機構也應實施定期消毒，像是會客所、廁所等手部常接觸的地方，務必每天進行消毒2次以上。

衛生局指出，為防範武漢肺炎，將持續督導機構落實執行訪客管制及衛生管理工作，呼籲住民家屬配合，以維護機構安全，確保照顧及服務品質。

衛生局 長照

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