路旁卸貨亂象多 埔里蔬果專業區將設大型集貨場

南投縣埔里鎮合成里大坪頂是國內夏季蔬果的重要產地，但當地缺乏大型集貨場，且聯外道路狹窄，大型貨車無法駛入，只能停在台21線旁裝卸貨，衍生交通安全問題，經農民爭取，當地公所向台糖承租土地設集貨場，近期整地規畫建置。

埔里鎮公所指出，入夏後各類蔬果作物多進入產期，鎮內大坪頂地區則是國內百香果、蘿蔔、苦瓜、絲瓜等大宗蔬果專業產區，每年從4月至12月都是農忙期，而蔬果對外運輸產量大，因此多仰賴大型貨車載運送往各農產批發市場。

「路邊就是我的卸貨場！」但因當地聯外道路狹窄，大型貨車根本無法進出，周邊又無大型集貨場，所有載運蔬果的大貨車幾乎都停在台21線省道旁裝卸貨，但也衍生違規併排、阻擋行車視線等狀況，甚至發生對撞、追撞等車禍事故。

而為改善大坪頂地區蔬果運輸窘境，當地農民10多年來頻爭取設置大型集貨場，去年終獲台糖同意承租近4公頃土地，公所表示，承租地原為水土保持緩衝區，區塊方正平坦，經水土保持局興建排水設施，部分區域已整地，並鋪設碎石級配。