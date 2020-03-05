聽新聞
test
0:00 / 0:00
路旁卸貨亂象多 埔里蔬果專業區將設大型集貨場
南投縣埔里鎮合成里大坪頂是國內夏季蔬果的重要產地，但當地缺乏大型集貨場，且聯外道路狹窄，大型貨車無法駛入，只能停在台21線旁裝卸貨，衍生交通安全問題，經農民爭取，當地公所向台糖承租土地設集貨場，近期整地規畫建置。
埔里鎮公所指出，入夏後各類蔬果作物多進入產期，鎮內大坪頂地區則是國內百香果、蘿蔔、苦瓜、絲瓜等大宗蔬果專業產區，每年從4月至12月都是農忙期，而蔬果對外運輸產量大，因此多仰賴大型貨車載運送往各農產批發市場。
「路邊就是我的卸貨場！」但因當地聯外道路狹窄，大型貨車根本無法進出，周邊又無大型集貨場，所有載運蔬果的大貨車幾乎都停在台21線省道旁裝卸貨，但也衍生違規併排、阻擋行車視線等狀況，甚至發生對撞、追撞等車禍事故。
而為改善大坪頂地區蔬果運輸窘境，當地農民10多年來頻爭取設置大型集貨場，去年終獲台糖同意承租近4公頃土地，公所表示，承租地原為水土保持緩衝區，區塊方正平坦，經水土保持局興建排水設施，部分區域已整地，並鋪設碎石級配。
埔里鎮長廖志城則說，4月將進入農忙期會先開放集貨場供大型貨車進駐，加強宣導勿在省道旁裝卸貨，並陸續增建設施；另考量土地租期5年，因此除做集貨場，也考量設置休閒運動公園、村里臨時大型活動廣場等場域，盼善用土地空間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言