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捐發票換樹苗 南投林管處12日將發上萬株

中央社 / 南投縣5日電

南投林管處響應今年植樹月「森活大樹聚」主題，12日上午在本處、轄屬工作站、林內分站、田中分站同步辦理捐發票換樹苗活動，今年數量共1萬3200株，民眾持1張發票可換1株。

林務局南投林區管理處每年植樹節送樹苗總吸引民眾搶拿，因此，林管處今年擴大新增位於雲林縣林內鄉、彰化縣田中鎮的分站當發送點，12日上午10時起在南投林管處本處、台中站、竹山站、埔里站、水里站、丹大站、田中分站、林內分站，同步辦理捐發票換樹苗。

南投林管處長李政賢今天表示，林內分站、田中分站將贈送蘭嶼羅漢松、台灣肖楠、七里香，本處及5個工作站則提供厚葉石斑木、桃實百日青、七里香、赤楠、黃梔花、桃金孃，本處加發山芙蓉，8地共1萬3200株，捐民國109年1月到3月發票換1株樹苗，每人限5株。

李政賢說，種樹需要考量適地適木，例如陽光充足處可選厚葉石斑木、蘭嶼羅漢松、台灣肖楠，適度遮蔭環境可種植桃實百日青，七里香、赤楠則是耐修剪的綠籬樹種，若喜歡看花可選擇桃金孃、黃梔花，意者可先到林管處網站查詢各苗木特性及換發地點。

李政賢表示，推動國產材利用是當前重要林業政策，台灣擁有很棒的針葉樹，林管處利用贈苗機會邀仁愛高農森林科、中興大學附屬台中高農、台灣大學實驗林管理處木材利用實習工廠、行政院農委會特有生物研究保育中心、中興大學森林學系共同辦理宣導活動。

李政賢說，仁愛高農當天將介紹台灣肖楠、興大附農介紹紅檜、台大實習工廠介紹台灣扁柏、特生中心介紹香杉、中興大學森林系推廣台灣杉，歡迎對林業、森林系、木材有興趣民眾參加，但為因應武漢肺炎，請參加者做好自身防護措施。

中興大學 蘭嶼

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