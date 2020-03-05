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中市闢建大里東榮立體停車場 估明年中完工

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中市府斥資1.8億興建大里東榮立體停車場，預計明年中完工。圖／台中市政府交通局提供
中市府斥資1.8億興建大里東榮立體停車場，預計明年中完工。圖／台中市政府交通局提供

台中市政府交通局今天說，為擴增大里區中興路商圈停車空間，爭取中央前瞻預算補助，將斥資1.81億元將東榮平面停車場闢建為立體停車場，預說明年中完工啟用後，可提供216個汽車停車位、100個機車停車位，滿足當地停車需求。

交通局表示，東榮平面停車場有100席平面汽車停車位，為擴增大里區中興路商圈停車空間，興建地上3層、地下1層的立體停車空間，預計明年中完工後可提供216席汽車、100席機車停車位，改善中興路商圈停車問題，並促進周邊繁榮。

交通局說明，東榮立體停車場興建工程投入經費1億8,100萬元，採一次匡列、分年編列辦理；建築設計結合綠建築、都市景觀及紋理並強調「舒適性」、「自然調和健康」、「環保」等三大設計理念，將提供當地更多、更優質、更舒適的停車場域。

交通局指出，交通局積極改善都市停車問題，以「路外為主、路邊為輔」概念，針對人口密集區域配合未來公共運輸發展，分析客觀環境因素及地區發展；東榮停車場周邊緊鄰住宅及商業區，確有提高停車席位數需求，並透過交通樞紐帶動人流。

停車場 綠建築

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