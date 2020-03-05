疫情延燒 合興宮北港進香暫停改為消災福醮

新冠肺炎疫情影響，近期許多遶境活動都暫緩、延期，彰化縣埤頭鄉合興宮是當地重要的信仰中心，管理委員會近日也宣布暫停行之百年的北港進香活動，改為為期三天的「和瘟消災福醮 」，至於去年才恢復中斷多年的媽祖遶境步行遊庄傳統預計在今年農曆5月27日到29日舉行，初步規劃如期舉行。

合興宮管委會發出聲明指出，中央疫情指揮中心已宣布，大型廟會活動必須要有延期的備案，意指新冠肺炎的疫情，潛在危險因素相當嚴峻。身為居住在台灣的一分子，應當配合「中央疫情指揮中心」的裁量，顧及國人的健康，體恤防疫人員的辛勞，做好自我防疫工作，共體時艱，管委會已焚香稟奏天上聖母「暫緩、延期」此次北港進香活動。

合興宮副總幹事張良文說，原本為期一天的北港進香活動改為「和瘟消災福醮 」，在農曆3月初四、初五、初六舉行，這也是歷經10多年來宮廟再次舉辦的消災福醮，希望疫情早日平息。

媽祖遶境步行遊庄傳統去年才恢復，為期兩天一夜尋找古鄉路別具意義，張良文表示，已請示媽祖，初步規劃將2天徒步遶境增加為3天，讓傳統遶境繼續流傳，因日期訂在農曆5月27日到29日，目前評估到時疫情應已趨緩，應會如期舉行。