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提倡健身防疫 明道中學肌力體能中心啟用
新冠肺炎增溫，明道中學今天說，運動健身防疫根本之道，校方歷時一年規劃的肌力體能訓練中心在防疫期間揭牌啟用，為全校師生健康加分。
明道中學校長汪大久說，校方提倡「越運動越優秀，越運動越聰明」，推動課後學生體育活動，鼓勵師生參與運動，連4年榮獲教育部體育績優學校。校內的肌力體能訓練中心占地約200平方公尺，昨天由2名副校長帶領一級主管及多位教職員工為「肌力體能訓練中心」揭牌啟用，並且進行體驗課程。
汪大久指出，校方在防疫期間，不僅做好消毒衛生管理，也鼓勵全校師生多運動增強免疫力，學生課內外運動性社團共有33項，教職員運動類社團也有瑜珈、有氧、太極、游泳、桌球、羽球等，今年也新增了活力體適能課程。
汪大久說明，往後將會有學生體育課程及社團、校隊訓練、教師課後社團等，彈性運用「肌力體能訓練中心」進行各項功能性訓練及筋膜放鬆課程等多項嶄新的課程，希望透過體育課程及社團活動，培養及提升校內師生肌力及體適能並能養成良好的運動習慣。
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