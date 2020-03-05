提倡健身防疫 明道中學肌力體能中心啟用

新冠肺炎增溫，明道中學今天說，運動健身防疫根本之道，校方歷時一年規劃的肌力體能訓練中心在防疫期間揭牌啟用，為全校師生健康加分。

明道中學校長汪大久說，校方提倡「越運動越優秀，越運動越聰明」，推動課後學生體育活動，鼓勵師生參與運動，連4年榮獲教育部體育績優學校。校內的肌力體能訓練中心占地約200平方公尺，昨天由2名副校長帶領一級主管及多位教職員工為「肌力體能訓練中心」揭牌啟用，並且進行體驗課程。

汪大久指出，校方在防疫期間，不僅做好消毒衛生管理，也鼓勵全校師生多運動增強免疫力，學生課內外運動性社團共有33項，教職員運動類社團也有瑜珈、有氧、太極、游泳、桌球、羽球等，今年也新增了活力體適能課程。