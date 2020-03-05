醫院提前備戰疫情 投入移動式檢查屏風避免接觸

新冠肺炎疫情嚴峻，台中市多家醫院積極防疫，有醫院打造「移動式檢查屏風」，避免醫護與病毒接觸的風險，有醫院則導入AI智能系統協助判讀，加強檢疫，防堵疫情破口。

光田綜合醫院因應未來疫情可能升高提前部署，設置24小時「肺炎小組」，急診、門診和住院患者可即時獲感染科、胸腔內科醫師協助，檢查時並導入肺部X光AI智能輔助判讀系統。

光田綜合醫院資訊部長林政杰今天表示，到院發燒或有呼吸道症狀的患者X光片，會進入這套AI系統，人工智慧平均2分鐘即可判別肺部X光片是否有異常。

林政杰指出，不正常的X光片資訊會以紅色標示突顯，提醒醫護第一時間查看是否進一步採檢，加快醫療處理速度。

梧棲童綜合醫院今天召開記者會，展示急診室製作的「篩檢防護罩」，經臨床運用後改造推出「移動式檢查屏風」，可幫助醫護阻擋病毒，正式加入防疫戰線。

急診部主任魏智偉表示，「移動式檢查屏風」的原發想者是北市聯醫急診部主任曾毓淇醫師，由童綜合醫院的醫護人員提供「篩檢防護罩」臨床運用經驗。

魏智偉表示，移動式檢查屏風可隔著壓克力板採檢，雙手進出的採檢洞則直接加裝作業手套，採檢後直接回放採檢罐，還有屏風可以摺疊收放。

魏智偉指出，考量戶外採檢可能遇到照明問題，也在屏風加裝照明燈具，讓整個採檢過程安全又有效率，因應未來可能遇到的擴大篩檢情況，並避免醫護與病毒直接接觸。