蔡其昌會勘大安溪堤防 爭取3400萬加強護岸

立法院副院長蔡其昌今天和水利署等單位會人員會勘大安溪堤防，認為護岸受損嚴重區域需加強保護，已爭取3400萬增強護岸，現已動工，工期半年。

大安溪是台中市與苗栗縣行政區的分水嶺，下游流經后里、大甲、大安、外埔等地，每逢雨季來臨本流域也常形成泥沙淤積、護岸受損嚴重之區域，立法院副院長蔡其昌從105年起即積極向中央爭取護岸整治經費，經濟部水利署對於大安溪河域整治也從105年起，逐年匡列經費來保護大安溪護岸。

蔡其昌今天邀經濟部水利署第三河川局長白烈燑、台中市議員施志昌、土城里長鄭興川、廍子里長陳再福和外埔區公所承辦易穎資等人會勘大安溪上游堤防整治工程，爭取經濟部水利署今年編列約3400萬元預算，在大安溪橫跨后里區公館里及外埔區土城廍子里之土城堤防段，進行格框護坦工48座及河道整理工程約821公尺，今年2月已動工，工期半年，完工後保護面積將可達到200公頃。

蔡其昌表示，大甲溪跟大安溪是兩條台中非常重要的河川，他擔任立委10多年，每一年都會來會勘整治，主要是要確保在汛期及颱風來臨時不會導致堤防潰堤，能夠確保人民生命財產的安全。

蔡其昌說，多年來逐段完成整治，近些年沒有再遇過堤防被切削或者有崩堤的危險，今天主要完成的部分是大安溪的土城段，這區段雖然堤防強固，但是水流非常靠近堤防，所以居民們依然擔憂水流太靠近堤防造成切削現象。

蔡其昌表示，去年的廍子段一直做到今年的土城段，把水流往中間引道，避免對堤防會產生衝擊，並將引道過程中的泥沙挖起，放置堤防邊來強化既有堤防護岸，同時撒上草籽來抑制揚塵。