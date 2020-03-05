中市警局新大樓啟用 首創重建教室模擬命案現場

台中市警察局新建大樓今天舉行啟用典禮，警方表示，除設有警政戰情專案辦公室、刑事鑑識中心實驗室外，還首創「刑案現場重建教室」，模擬各類命案、分屍案、槍擊案等現場。

位於台中市潭子區的市警局新建大樓，歷時6年2個月擘劃、遷建，今天落成啟用，由市長盧秀燕、前台中市長胡志強、市警局長楊源明等人主持，員警更在新警局拍攝對嘴挑戰影片，在鏡頭前扭腰擺臀，讓更多人認識新警局及警察的熱情活力。

盧秀燕表示，感謝前警察局長刁建生一手擘劃、爭取經費興建新大樓，也感謝胡志強及各方民代的支持，現在警察局終於有個新的家庭及更好的工作環境，市府也將持續提升附近交通環境，帶動潭子區發展。

市警局表示，新大樓A棟主樓設有「警政戰情專案辦公室」，可完整呈現各種資訊、影像，並召開視訊會議，利用完整輔助流程對重大治安、交安事件提出建議及應用。

至於B棟則建置220坪「刑事鑑識中心實驗室」，市警局指出，這是中部唯一的國際雙認證刑事DNA實驗室，購置自動化DNA萃取設備，大幅提升刑案證物DNA鑑定效率。

此外，市警局指出，更有全國首創「刑案現場重建教室」，模擬各類命案、分屍案、槍擊案現場，運用彈道重建、血跡噴濺及現場重建等技術，實境訓練採集指紋、血跡、鞋印、微物等跡證，可有效增進偵破能量及鑑定效率。