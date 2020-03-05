文資人才不足 八卦山大佛整修流標9次終開工
彰化八卦山大佛整修工程今天舉行開工典禮，縣長王惠美致詞時透露，工程流標9次才標出去；文化局人員則說，多項文資修復工程面臨流標窘境，主因是廠商缺工，專業人才不足。
位於彰化八卦山上的八卦山大佛在民國50年落成，總體高度約23公尺；大佛以鋼筋水泥雕塑而成，兩旁有雙獅鼎立，前方則有九龍池，而大佛內部從蓮花座到佛頂分為6層，底層為小佛堂，2到5層設有塑像及解說佛陀一生事蹟的文字。
彰化八卦山大佛經歷日曬雨淋，外表多處油漆剝落，內部漏水情形嚴重，縣府文化局向中央爭取到經費整修，今天舉行開工典禮，王惠美、財團法人彰化縣八卦山大佛風景協會董事長張世良等人都到場參加。
王惠美致詞時說，今天開工的八卦山大佛修復工程曾流標9次，預計明年2月完工，希望完工後的大佛展現新貌，吸引民眾來八卦山大佛風景區觀光消費，促進地方繁榮。
彰化縣文化局人員向中央社記者透露，八卦山大佛工程去年就開標，修復經費新台幣3100萬元，但開標了9次都沒有廠商願意投標，除了八卦山大佛外，先前多項文資修復工程像是鹿港鳳山寺等，也都流標多次才標出去。
文化局人員指出，流標原因主要是年輕人大多不願投入文資修復工程，專業人才不足，導致許多業者人手不足，會先選擇難度比較低的標案；目前中央也發現專業人才不足的問題並開課培訓，但短時間內還無法解決。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言