文資人才不足 八卦山大佛整修流標9次終開工

彰化八卦山大佛整修工程今天舉行開工典禮，縣長王惠美致詞時透露，工程流標9次才標出去；文化局人員則說，多項文資修復工程面臨流標窘境，主因是廠商缺工，專業人才不足。

位於彰化八卦山上的八卦山大佛在民國50年落成，總體高度約23公尺；大佛以鋼筋水泥雕塑而成，兩旁有雙獅鼎立，前方則有九龍池，而大佛內部從蓮花座到佛頂分為6層，底層為小佛堂，2到5層設有塑像及解說佛陀一生事蹟的文字。

彰化八卦山大佛經歷日曬雨淋，外表多處油漆剝落，內部漏水情形嚴重，縣府文化局向中央爭取到經費整修，今天舉行開工典禮，王惠美、財團法人彰化縣八卦山大佛風景協會董事長張世良等人都到場參加。

王惠美致詞時說，今天開工的八卦山大佛修復工程曾流標9次，預計明年2月完工，希望完工後的大佛展現新貌，吸引民眾來八卦山大佛風景區觀光消費，促進地方繁榮。

彰化縣文化局人員向中央社記者透露，八卦山大佛工程去年就開標，修復經費新台幣3100萬元，但開標了9次都沒有廠商願意投標，除了八卦山大佛外，先前多項文資修復工程像是鹿港鳳山寺等，也都流標多次才標出去。

文化局人員指出，流標原因主要是年輕人大多不願投入文資修復工程，專業人才不足，導致許多業者人手不足，會先選擇難度比較低的標案；目前中央也發現專業人才不足的問題並開課培訓，但短時間內還無法解決。