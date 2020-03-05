配合居家檢疫隔離需求 南投縣推防疫關懷包
為配合居家檢疫隔離個案能安心，度過14天的受檢疫期，南投縣政府整合縣內有限的防疫資源，針對縣內受檢疫及隔離者供給防疫關懷包，提供陪伴與協助，再配合縣長小叮嚀，期使防疫滴水不漏及更加落實。
南投縣府指出，全縣目前並無新增個案，居家檢疫者累計有546人，其中解除列管者289人，持續關懷者257人，居家隔離累計有45人，其中解除列管者44人，持續隔離者1人，依據中央流行疫情指揮中心訂定具感染風險民眾追蹤管理機制指示，進行14天的居家檢疫及居家隔離。
上月底成立居家檢疫及居家隔離關懷服務中心運作以來，不但設置關懷專線，讓居家檢疫及居家隔離者於受檢疫期間能感受本府適時關懷及協助，更整合相關局處現有資源，製作居家防疫關懷包，以現階段實用防疫物資為主，包含口罩、口罩套、香皂、體溫計及縣長叮嚀卡等，共同配合中央的防疫政策。
縣府並呼籲，由於縣內已發生3起居家檢疫隔離者，因不遵守規定而趴趴走，遭裁罰的案例，要受檢疫隔離者，於檢疫期間需留在家中（或指定地點）不外出，亦不得出境或出國，不得搭乘大眾運輸工具，並時時配戴口罩、勤洗手及早晚測量體溫等措施，如有需求可撥打專線049-2220904（就醫需求及心理諮商），或049-2246048（生活需求協助），將有專人提供服務。
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