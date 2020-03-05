快訊

憂警遭感染 徐國勇：暫時取消全國性酒測、停用酒測棒

報案找國會聯絡人？游錫堃：我是院長 警政署應告知基層

聽新聞
test
0:00 / 0:00

草屯佑民醫院傳將收新冠肺炎個案爆轉院潮 院方澄清

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯鎮佑民醫院加入成為「檢疫醫院」，傳出「備好病房收治疑似或確診的新冠肺炎輕症病患」引發恐慌，甚至出現轉院潮；院方今澄清，不會收治確診個案。圖／佑民醫院提供
南投縣草屯鎮佑民醫院加入成為「檢疫醫院」，傳出「備好病房收治疑似或確診的新冠肺炎輕症病患」引發恐慌，甚至出現轉院潮；院方今澄清，不會收治確診個案。圖／佑民醫院提供

南投縣草屯鎮無「傳染病指定隔離醫院及應變醫院」，當地佑民醫院加入成為「檢疫醫院」，但傳出「備好2間單人房收治疑似或確診的新冠肺炎輕症病患」引發恐慌，甚至出現轉院潮；院方今澄清，院內無負壓隔離病房，不會收治確診個案。

院方今為此澄清並說明，院內尚未收治或接觸到任何新冠肺炎的確診病患，而因中央疫情指揮中心已宣布台灣無法避免社區感染，考量到佑民醫院在地方醫療無可取代，因此對疫情超前部署，主動加入中央檢疫醫院的佈建，成為「檢疫醫院」。

但成為「檢疫醫院」是要建立起院內有自主檢測出新冠肺炎病人的能力，才能將所有可能或疑似病人阻絕在院外的篩檢站，而因院內無負壓隔離病房，待確診後就立刻轉送有負壓隔離病房的專責醫院進行隔離診療，並非自行收治確診個案。

草屯佑民醫院強調，佑民除提供每月數萬人次門診、數千人急診服務，更是南投地區急性冠心症（心肌梗塞）和腦中風2大緊急醫療項目唯一通過評鑑的重度級中心，因此得全年無休，無法承受因疫情潰堤或熄燈的風險。

正因為如此，佑民醫院加入「檢疫醫院」，更能徹底執行「分艙分流」，以確保院內所有醫護及工作同仁的安全，讓醫院內部成為安全區域，提供來院就醫、住院的所有鄉親有一個安全、安心的就醫環境，因此也籲鄉親毌需過度恐慌。

南投縣草屯鎮佑民醫院加入成為「檢疫醫院」，傳出「備好病房收治疑似或確診的新冠肺炎輕症病患」引發恐慌，甚至出現轉院潮；院方今澄清，不會收治確診個案。圖／佑民醫院提供
南投縣草屯鎮佑民醫院加入成為「檢疫醫院」，傳出「備好病房收治疑似或確診的新冠肺炎輕症病患」引發恐慌，甚至出現轉院潮；院方今澄清，不會收治確診個案。圖／佑民醫院提供

新冠肺炎 疫情 腦中風

延伸閱讀

新冠肺炎加重工作 郵差日搬上千公斤酒精不喊累

慶北大邱3確診患者不治 韓國新冠肺炎39死

新冠肺炎衝擊 退撫基金1月份也轉虧52.9億元

隔離檢疫還趴趴走 蘇貞昌要求「從重開罰、強制執行」

相關新聞

流標九次後 八卦山大佛將換新衣

彰化縣歷史建築彰化八卦山大佛將換新衣，彰化縣長王惠美說，大佛修復工程歷經流標九次終於發包出去，修復經費共 3100萬元，...

影／不用到荷蘭 中社花市罕見鬱金香黑色火焰色齊綻放

不用出國到荷蘭也能看到多種美麗鬱金香，包括罕見的黑色和火焰色，台中后里的中社花市，今年第6年引進「冰淇淋鬱金香」，今年培...

為了這張旗袍照！獨居嬤超糾結 急叩社工卻暖哭眾人

深夜或大清早的電話總給人沒好事的感覺，就怕是壞消息。南投縣華山基金會鹿谷站長林佳緣近日因清晨接到獨居長輩來電，以為有狀況...

草屯佑民醫院傳將收新冠肺炎個案爆轉院潮 院方澄清

南投縣草屯鎮無「傳染病指定隔離醫院及應變醫院」，當地佑民醫院加入成為「檢疫醫院」，但傳出「備好2間單人房收治疑似或確診的...

荔枝椿象卵片5元收購 果農半個月蒐集814片賺進零用錢

荔枝椿象越冬成蟲已甦醒，彰化縣規劃收購荔枝椿象卵片，每一卵片收購5元，開辦半個多月來，員林市已收購卵片1647片，目前全...

氣候惹禍！國姓枇杷洗三溫暖 產期恐撐不過清明

南投縣國姓鄉枇杷進入採收期，但今年受氣候忽冷忽熱影響，枇杷果實普遍「長不大」，還出現「公孫粒」，所幸產量未減，甜度也提升...

影／中市警局搬潭子新家 全國首創刑案重建教室添戰力

台中市警局從西屯區搬遷到潭子區豐興路一段的新址，今天上午舉行落成啟用典禮，由市長盧秀燕主持，新的台中市警局的新址原為國防...

台中「科湳愛琴橋」通車 廣福陸橋臨時便橋拆除

水湳園區連接中科路的「科湳愛琴橋」1月22日正式通車，中科及水湳市區的車程可大幅縮減15至20分鐘。台中市建設局預計，3...

胡志強團隊老將 黃國榮回任台中副市長

台中市長盧秀燕昨天發布新人事，前副市長楊瓊瓔職缺由副秘書長黃國榮轉任，副秘書長由市府顧問賴淑惠接任，兩人都是台中市前市長胡志強團隊的重要成員，從這波人事布局顯示，盧是以「嫻熟市政」為主要考量。黃國榮認為，台中市當務之急是「改善財政」。

彰化防疫大作戰 公共區域全面消毒

新冠肺炎疫情延燒，彰化先前發生白牌車司機確診案，成為全台死亡首例，彰化縣府謹慎防疫，繼全面消毒校園後，昨天開始消毒縣內所有公共區域，包括公園、公廁及辦公廳舍周圍環境等處所，縣長王惠美說，疫情現在才開始，公部門和民間要一起努力防疫消毒。

天池山莊將整修 5月起暫停申請床位

號稱台灣百岳最豪華的山屋「天池山莊」將施工整修，今年5月1日至8月10日暫停受理民眾申請床位及大營位，僅剩19個小營位提供宿營使用。天池山莊是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所，這條登山路線也是山友的入門款之一。

谷關七雄登山趣 延長到4月底

新冠肺炎疫情延燒，到山林大口呼吸就對了！台中市府推出「谷關七雄登山趣」活動後大受歡迎，為滿足山友期盼，將活動延長至4月30日，完登好禮兌換期限則延長至5月10日，並與民宿業者合作提供2820超值優惠住宿方案。

熱門新聞

北市聯醫傳50位醫護集體請辭 北市府說話了......

等了13年！台中民眾盼這條路打通後…人潮生意進來

「不帶遺憾離開」是什麼意思？韓國瑜巡視登革熱不答

外送員送珍奶被柴山猴子叼走 網驚曝：有的會用吸管喝

桃園11家醫院6日起全面禁止探病 「生離死別」除外

台灣茭白筍田迷幻「紫爆」 絕美登上國際期刊封面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。