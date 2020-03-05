草屯佑民醫院傳將收新冠肺炎個案爆轉院潮 院方澄清

南投縣草屯鎮無「傳染病指定隔離醫院及應變醫院」，當地佑民醫院加入成為「檢疫醫院」，但傳出「備好2間單人房收治疑似或確診的新冠肺炎輕症病患」引發恐慌，甚至出現轉院潮；院方今澄清，院內無負壓隔離病房，不會收治確診個案。

院方今為此澄清並說明，院內尚未收治或接觸到任何新冠肺炎的確診病患，而因中央疫情指揮中心已宣布台灣無法避免社區感染，考量到佑民醫院在地方醫療無可取代，因此對疫情超前部署，主動加入中央檢疫醫院的佈建，成為「檢疫醫院」。

但成為「檢疫醫院」是要建立起院內有自主檢測出新冠肺炎病人的能力，才能將所有可能或疑似病人阻絕在院外的篩檢站，而因院內無負壓隔離病房，待確診後就立刻轉送有負壓隔離病房的專責醫院進行隔離診療，並非自行收治確診個案。

草屯佑民醫院強調，佑民除提供每月數萬人次門診、數千人急診服務，更是南投地區急性冠心症（心肌梗塞）和腦中風2大緊急醫療項目唯一通過評鑑的重度級中心，因此得全年無休，無法承受因疫情潰堤或熄燈的風險。