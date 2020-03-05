荔枝椿象卵片5元收購 果農半個月蒐集814片賺進零用錢

荔枝椿象越冬成蟲已甦醒，彰化縣規劃收購荔枝椿象卵片，每一卵片收購5元，開辦半個多月來，員林市已收購卵片1647片，目前全縣最多，光是一名農名就累積814片，公所為鼓勵農民踴躍繳交，還祭出總片數滿200片可以得到超市100元禮券，這名農民已有4470元入袋。

荔枝椿象這幾年在台灣大量出現，主要棲息於荔枝、龍眼，以及台灣欒樹與無患子等行道樹上，危害果樹生長，身上帶有的腐蝕性臭液還會灼傷人體，去年受暖冬影響，荔枝、龍眼樹開花結果率不佳，多處果園荒廢無人管理，荔枝椿象肆虐，就連員林火車站外也出現蹤跡。

縣府為鼓勵民眾採集荔枝椿象卵片，去年收購價從每片3元提高到5元，吸引許多「採卵達人」，總發放金額達35萬多元，彰化市更有一對母子發了5萬元小財， 今年同樣維持5元，但目前蒐集量未像去年一樣踴躍。

彰化縣府農業處說，去年防治奏效，加上病原性天敵因素，目前荔枝椿象出現密度比去年低，民眾不易發現，但荔枝椿象產卵高峰期約在3至5月，鼓勵民眾共同進行防治。

中部是荔枝重要產區，彰化縣主要集中在芬園及彰化市八卦山區，員林市百果山以及東區山上也是荔枝、龍眼樹密集區，縣府1、2月在荔枝椿象越冬蟲繁殖期提供化學防制補助，每分地200元，員林市還加碼提供農民現場領取藥劑，讓農民更便利，公所目前已補助45.59公頃。