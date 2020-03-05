氣候惹禍！國姓枇杷洗三溫暖 產期恐撐不過清明

南投縣國姓鄉枇杷進入採收期，但今年受氣候忽冷忽熱影響，枇杷果實普遍「長不大」，還出現「公孫粒」，所幸產量未減，甜度也提升，昨起又有春雨加持；但果農仍盼，濕冷天氣能延續，若又轉乾熱，產期恐縮短，清明前就可能無果可採。

國姓公所指出，每年3至5月是枇杷盛產期，而國姓種枇杷已有一甲子歷史，全鄉栽種面積約120公頃，是全國第二大產區，產量僅次台中太平，但甜度可達12度以上，果皮又好剝，受消費者青睞，但今年因氣候變化大，枇杷產況稍受影響。

「忽冷忽熱害得枇杷『長不大』。」枇杷農吳金埊說，枇杷要濕冷才長得好，但今年氣候變化大，一下冷到溫度剩個位數，一下又熱破30多度，被套袋的枇杷像在洗三溫暖，有的因此被曬壞，再不然就「公孫粒」有大有小，賣相也受影響。

枇杷農邱仕源則說，去年大歉收，每分地僅用約10萬個套袋，但今年產況回穩且稍增加，用了約16萬個，收益應能比去年好，但還是相當擔心，後續天氣狀況，倘若又是忽冷忽熱的，甚至氣溫居高不下，枇杷長不好一樣還是會影響產量。

國姓公所農經課長郭俊龍表示，今年枇杷雖又受氣候影響，但在農民加強田園管理，加強疏花疏果和套袋等前置作業，整體品質有維持住，果實個頭較小，甜度也因此提高，甚至達12度以上，目前產地價格依等級每公斤100至200元不等。