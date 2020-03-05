聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／不用到荷蘭 中社花市罕見鬱金香黑色火焰色齊綻放
不用出國到荷蘭也能看到多種美麗鬱金香，包括罕見的黑色和火焰色，台中后里的中社花市，今年第6年引進「冰淇淋鬱金香」，今年培育移出冷藏室後，卻遇到天氣高溫，致開花率只一成左右，讓今年的稀有花種更珍貴，最佳賞花期預到本月25日。
中社花市表示，冰淇淋鬱金香培育需4個月，雖然6年來種球進口商一直認為台灣氣候不適合冰淇淋鬱金香生長，能在台灣培育開花是奇蹟，中社花市今年仍以種植，克服天候，讓花形如冰淇淋的冰淇淋鬱金香成功再與遊客見面。
中社花市目前展出的鬱金香種類和花色多，除了奇特的冰淇淋鬱金香外，還有今年首次種植少見會變色新品種鬱金香有白日夢，顏色會由黃變桔，丶克斯賓是淺粉變桃紅，朝代由淺粉變深粉，特色花型像焰火，紅黃如火焰，昆士蘭的粉色羽毛邊丶美麗女子是紅色百合花型、橙色蒙地、賽納達爾的紫色白邊丶夜后整朵黑色。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言