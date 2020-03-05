影／不用到荷蘭 中社花市罕見鬱金香黑色火焰色齊綻放

不用出國到荷蘭也能看到多種美麗鬱金香，包括罕見的黑色和火焰色，台中后里的中社花市，今年第6年引進「冰淇淋鬱金香」，今年培育移出冷藏室後，卻遇到天氣高溫，致開花率只一成左右，讓今年的稀有花種更珍貴，最佳賞花期預到本月25日。

中社花市表示，冰淇淋鬱金香培育需4個月，雖然6年來種球進口商一直認為台灣氣候不適合冰淇淋鬱金香生長，能在台灣培育開花是奇蹟，中社花市今年仍以種植，克服天候，讓花形如冰淇淋的冰淇淋鬱金香成功再與遊客見面。