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影／不用到荷蘭 中社花市罕見鬱金香黑色火焰色齊綻放

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
台中的中社花市各種鬱金香目前正盛開，還有焰火。記者游振昇／攝影
台中的中社花市各種鬱金香目前正盛開，還有焰火。記者游振昇／攝影

不用出國到荷蘭也能看到多種美麗鬱金香，包括罕見的黑色和火焰色，台中后里的中社花市，今年第6年引進「冰淇淋鬱金香」，今年培育移出冷藏室後，卻遇到天氣高溫，致開花率只一成左右，讓今年的稀有花種更珍貴，最佳賞花期預到本月25日。

中社花市表示，冰淇淋鬱金香培育需4個月，雖然6年來種球進口商一直認為台灣氣候不適合冰淇淋鬱金香生長，能在台灣培育開花是奇蹟，中社花市今年仍以種植，克服天候，讓花形如冰淇淋的冰淇淋鬱金香成功再與遊客見面。

中社花市目前展出的鬱金香種類和花色多，除了奇特的冰淇淋鬱金香外，還有今年首次種植少見會變色新品種鬱金香有白日夢，顏色會由黃變桔，丶克斯賓是淺粉變桃紅，朝代由淺粉變深粉，特色花型像焰火，紅黃如火焰，昆士蘭的粉色羽毛邊丶美麗女子是紅色百合花型、橙色蒙地、賽納達爾的紫色白邊丶夜后整朵黑色。

台中的中社花市各種鬱金香目前正盛開，顏色多樣。記者游振昇／攝影
台中的中社花市各種鬱金香目前正盛開，顏色多樣。記者游振昇／攝影
台中的中社花市各種鬱金香目前正盛開，黑色很特別。記者游振昇／攝影
台中的中社花市各種鬱金香目前正盛開，黑色很特別。記者游振昇／攝影
台中的中社花市各種鬱金香目前正盛開，這是重瓣羽毛邊種類。記者游振昇／攝影
台中的中社花市各種鬱金香目前正盛開，這是重瓣羽毛邊種類。記者游振昇／攝影
台中的中社花市各種鬱金香目前正盛開，這是冰淇淋種類。記者游振昇／攝影
台中的中社花市各種鬱金香目前正盛開，這是冰淇淋種類。記者游振昇／攝影
台中的中社花市各種鬱金香目前正盛開，白底紅色條紋名叫白日夢。記者游振昇／攝影
台中的中社花市各種鬱金香目前正盛開，白底紅色條紋名叫白日夢。記者游振昇／攝影

鬱金香 冰淇淋 荷蘭

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