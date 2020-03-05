影／全國首創「刑案現場重建教室」 台中市警察局啟用
台中市政府警察局新大樓今天早上在潭子舉行啟用典禮，新大樓B棟建置220坪的先進「刑事鑑識中心實驗室」，為中部唯一國際雙認證刑事DNA實驗室，購置自動化DNA萃取設備，降低DNA汙染可能性，大幅提升刑案證物DNA鑑定效率。並有全國首創「刑案現場重建教室」，模擬各類刑案現場，運用彈道重建、血跡噴濺及現場重建等技術，實境訓練採集指紋、血跡、鞋印、微物等跡證，為中部最先進之刑事鑑識實驗室，可更有效提升偵破能量及鑑定效率。
台中市長盧秀燕表示，因原台中縣、市於民國99年12月合併升格改制為直轄市後，幅員更為遼闊，隨著經濟發展、人口增加及治安、交安狀況需求，警察局人員擴編、裝備增強，造成舊有辦公廳舍空間不敷使用；另為實現平衡區域發展政策，將警察局新建大樓選址在大台中地理區位中心，有效改善員警工作及民眾洽公環境。
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