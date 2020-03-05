台中「科湳愛琴橋」通車 廣福陸橋臨時便橋拆除

台中市一家連鎖便當店拒絕外送便當到台中榮總被批評，前晚又有一名護理師在臉書說，大甲一家麵店也拒絕外送到醫院，護理師說「只是要吃一碗冬粉那麼難嗎？「你們不懂同理心嗎？」網友肉搜到這家排隊名店，紛紛表示要列為拒買店家；麵店老闆昨天澄清，當時護理師打電話時外送已滿單，以後會繼續外送到醫院。

2020-03-04 23:20