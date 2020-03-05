台中「科湳愛琴橋」通車 廣福陸橋臨時便橋拆除
水湳園區連接中科路的「科湳愛琴橋」1月22日正式通車，中科及水湳市區的車程可大幅縮減15至20分鐘。台中市建設局預計，3月6日起拆除中科路廣福陸橋西行方向設置的臨時鋼便橋，屆時將限縮封閉外側車道，開放內側車道，大致維持「雙車道通行」。
建設局長陳大田提醒用路人，「留意施工告示，依引導減速慢行」。建設局說，科湳愛琴橋新建期間為了進行路堤銜接段工程，縮減中科路廣福陸橋通行車道，市府在西行方向設置臨時鋼便橋，維持廣福陸橋雙車道通行，以減少施工期間交通影響。
配合主線「科湳愛琴橋」1月22日通車後，建設局規劃3月6日至6月30日拆除環中路通往中科路慢車道的臨時鋼便橋，復原側車道及人行道相關設施，施工期間將佔用部份車道施工，提醒駕駛人行經該路段時，留意施工告示小心駕駛。
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