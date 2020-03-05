為了這張旗袍照！獨居嬤超糾結 急叩社工卻暖哭眾人

深夜或大清早的電話總給人沒好事的感覺，就怕是壞消息。南投縣華山基金會鹿谷站長林佳緣近日因清晨接到獨居長輩來電，以為有狀況，未料長輩語意不清始終糾結在「一張照片」上，弄清楚才發現「太有愛」，將始末PO網後，暖哭眾人。

林佳緣昨在臉書PO文指出，一早接到服務個案的阿嬤來電，電話那頭講得又快又急，直呼「阿妹」，然後頻頻重複「相片嘸去呀」，因為早上6時被叫醒，在腦子還沒醒的狀態下，無法聯結，跟阿嬤雞同鴨講，從身份證的大頭照，講到遺照。

繞了超大一圈，林佳緣才發現，「原來阿嬤在意的是，她和我的旗袍合照」；林提到，過去帶個案長輩們參加活動都會把活動照片洗給他們，沒想到，阿嬤竟把她們的旗袍合照視若珍寶，發現自己搞丟才急得像熱鍋上的螞蟻，一大早電話急叩。

林說，當站長後，最不希望接到深夜或一大早的電話，不是討厭被吵醒，而是怕捎來獨居長輩傷亡的壞消息，而打電話的林鄒阿嬤高齡95歲，前陣子因病動小手術後，情緒一直有些低落，所以當下看到來電，以為有狀況，害她相當緊張。

沒想到，林鄒阿嬤卻是心繫她們倆的旗袍合照，而那張照片是前兩年在當地懷舊景點辦「旗袍選美」拍的，因為不少獨居阿嬤從小到老沒什麼機會穿旗袍，所以那年帶她們去參加，也幫她們拍照，但怎麼也沒想到，阿嬤卻把合照視若珍寶。

而因阿嬤急叩索照，看見阿嬤對她的重視，覺得實在「太有愛」才將照片PO上臉書並貼文，「看著照片裡面的妳，想告訴你們。阿公！阿嬤！你們每一個都是我最珍貴的限量版」，老少不同形式的真情告白，暖哭眾人，也吸引數百人按讚。

林也表示，服務老人家後瞭解到每個長輩很可愛，也很有個性，但因為獨居所以更希望被需要，也更想要被愛，很希望能有更多人一起加入關懷在地的獨居長者的行列，每月小額捐助1250元幫忙華山老寶貝，愛心專線049-2751762。