快訊

日本「衛生紙之亂」 老掉牙難撲滅的防疫謠言

王子復仇後…星宇3航線慘剩1條 K董怎過這疫關

為了這張旗袍照！獨居嬤超糾結 急叩社工卻暖哭眾人

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣鹿谷鄉高齡95歲的林鄒阿嬤一大早急叩當地華山社工站長，竟是為了一張旗袍合照。圖／林佳緣提供
南投縣鹿谷鄉高齡95歲的林鄒阿嬤一大早急叩當地華山社工站長，竟是為了一張旗袍合照。圖／林佳緣提供

深夜或大清早的電話總給人沒好事的感覺，就怕是壞消息。南投縣華山基金會鹿谷站長林佳緣近日因清晨接到獨居長輩來電，以為有狀況，未料長輩語意不清始終糾結在「一張照片」上，弄清楚才發現「太有愛」，將始末PO網後，暖哭眾人。

林佳緣昨在臉書PO文指出，一早接到服務個案的阿嬤來電，電話那頭講得又快又急，直呼「阿妹」，然後頻頻重複「相片嘸去呀」，因為早上6時被叫醒，在腦子還沒醒的狀態下，無法聯結，跟阿嬤雞同鴨講，從身份證的大頭照，講到遺照。

繞了超大一圈，林佳緣才發現，「原來阿嬤在意的是，她和我的旗袍合照」；林提到，過去帶個案長輩們參加活動都會把活動照片洗給他們，沒想到，阿嬤竟把她們的旗袍合照視若珍寶，發現自己搞丟才急得像熱鍋上的螞蟻，一大早電話急叩。

林說，當站長後，最不希望接到深夜或一大早的電話，不是討厭被吵醒，而是怕捎來獨居長輩傷亡的壞消息，而打電話的林鄒阿嬤高齡95歲，前陣子因病動小手術後，情緒一直有些低落，所以當下看到來電，以為有狀況，害她相當緊張。

沒想到，林鄒阿嬤卻是心繫她們倆的旗袍合照，而那張照片是前兩年在當地懷舊景點辦「旗袍選美」拍的，因為不少獨居阿嬤從小到老沒什麼機會穿旗袍，所以那年帶她們去參加，也幫她們拍照，但怎麼也沒想到，阿嬤卻把合照視若珍寶。

而因阿嬤急叩索照，看見阿嬤對她的重視，覺得實在「太有愛」才將照片PO上臉書並貼文，「看著照片裡面的妳，想告訴你們。阿公！阿嬤！你們每一個都是我最珍貴的限量版」，老少不同形式的真情告白，暖哭眾人，也吸引數百人按讚。

林也表示，服務老人家後瞭解到每個長輩很可愛，也很有個性，但因為獨居所以更希望被需要，也更想要被愛，很希望能有更多人一起加入關懷在地的獨居長者的行列，每月小額捐助1250元幫忙華山老寶貝，愛心專線049-2751762。

獨居 旗袍

延伸閱讀

檢疫婦搭公車還被機車載回家 基市府：視情況開罰

中市獨居婦人駕車山區自焚 警員鄰居認出她

獨居女不慎跌倒在家中昏迷 土城警及時破門拯救

新北區長防疫作戰 親送獨居弱勢族群口罩

相關新聞

為了這張旗袍照！獨居嬤超糾結 急叩社工卻暖哭眾人

深夜或大清早的電話總給人沒好事的感覺，就怕是壞消息。南投縣華山基金會鹿谷站長林佳緣近日因清晨接到獨居長輩來電，以為有狀況...

中市貫通大智路 「大智慧學苑」大樓開拆

打通台中車站前、後站的大智路貫通計畫，延宕13年後，昨天終於施工拆除多次有陳抗的「大智慧學苑」。台中市長盧秀燕說，大智慧學苑24位所有權人願意犧牲畢生心血，促進地方整體發展，她代表台中281萬市民感謝所有權人願意配合拆除。此事也寫下全台最大住商拆遷案的成功紀錄。

胡志強團隊老將 黃國榮回任台中副市長

台中市長盧秀燕昨天發布新人事，前副市長楊瓊瓔職缺由副秘書長黃國榮轉任，副秘書長由市府顧問賴淑惠接任，兩人都是台中市前市長胡志強團隊的重要成員，從這波人事布局顯示，盧是以「嫻熟市政」為主要考量。黃國榮認為，台中市當務之急是「改善財政」。

彰化防疫大作戰 公共區域全面消毒

新冠肺炎疫情延燒，彰化先前發生白牌車司機確診案，成為全台死亡首例，彰化縣府謹慎防疫，繼全面消毒校園後，昨天開始消毒縣內所有公共區域，包括公園、公廁及辦公廳舍周圍環境等處所，縣長王惠美說，疫情現在才開始，公部門和民間要一起努力防疫消毒。

天池山莊將整修 5月起暫停申請床位

號稱台灣百岳最豪華的山屋「天池山莊」將施工整修，今年5月1日至8月10日暫停受理民眾申請床位及大營位，僅剩19個小營位提供宿營使用。天池山莊是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所，這條登山路線也是山友的入門款之一。

谷關七雄登山趣 延長到4月底

新冠肺炎疫情延燒，到山林大口呼吸就對了！台中市府推出「谷關七雄登山趣」活動後大受歡迎，為滿足山友期盼，將活動延長至4月30日，完登好禮兌換期限則延長至5月10日，並與民宿業者合作提供2820超值優惠住宿方案。

醫院護理師訂餐遭拒外送 麵店：當時滿單

台中市一家連鎖便當店拒絕外送便當到台中榮總被批評，前晚又有一名護理師在臉書說，大甲一家麵店也拒絕外送到醫院，護理師說「只是要吃一碗冬粉那麼難嗎？「你們不懂同理心嗎？」網友肉搜到這家排隊名店，紛紛表示要列為拒買店家；麵店老闆昨天澄清，當時護理師打電話時外送已滿單，以後會繼續外送到醫院。

大智路將打通 地方：活絡東區、中區

連接台中車站前、後站的大智路貫通工程昨施工，為當地商圈發展注入活水。台中不動產及商圈業者大多認為，大智路貫通後，有助於翻轉東區、帶動中區，也象徵這個全台人口數第二高的直轄市邁開腳步向前走。

台北愛樂遭質疑假公益真斂財 受助校方稱「誤會」

去年適逢921大地震廿周年，台北市愛樂管弦樂團向各界籌募60萬元，重返災區南投縣舉辦「台北愛樂重返中寮感恩音樂會」，活動...

防疫不聚眾 台中植樹活動精簡辦、植樹人數砍半

新冠肺炎疫情嚴峻，東勢林區管理處與台中市府農業局明日將在台中市清水區高美濕地北側舉辦「森活大樹聚，攜手植樹趣」植樹、護樹...

民眾調配漂白水消毒有撇步 環保局：擦拭靜置才有效

新冠肺炎疫情延燒，彰化先前發生白牌車司機確診案，成為全台死亡首例，彰化縣府謹慎防疫，繼全面消毒校園後，今天開始消毒縣內所...

台灣茭白筍田迷幻「紫爆」 絕美登上國際期刊封面

南投縣埔里鎮是國內茭白筍最大產地，靠夜間燈照調節產期，但因使用高壓鈉燈不夠節能且衍生光害，國立暨南國際大學投入LED燈照...

熱門新聞

北市聯醫傳50位醫護集體請辭 北市府說話了......

竹北衛生所口罩還剩900多片！ 有需要的民眾可前往購買

基隆港一早出現消防人員全副武裝出勤 照片討論度高

疫情打擊飯店觀旅悽慘 桃禧航空城新館關閉

「不帶遺憾離開」是什麼意思？韓國瑜巡視登革熱不答

等了13年！台中民眾盼這條路打通後…人潮生意進來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。