等了13年！台中民眾盼這條路打通後…人潮生意進來

延宕13年的台中車站前後站貫通計畫，今天施工拆除「大智慧學苑」，打通大智路又往前邁進一步。建商的「置產東區」大看板高高懸掛，店家、居民期盼串連泰影城站前店、大魯閣新時代購物中心，以及東區歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」，「人潮、生意進來！」

台中市不動產開發公會前理事長、豐邑機構總經理邱崇喆認為，大智路開通，接連台中車站前後站，串連東區大型商場、重大建設，包括秀泰影城站前店、大魯閣新時代購物中心，台糖湖濱生態公園、帝國製糖廠台中營業所，日本三井集團也將在台糖湖濱生態園區開設大型精品購物中心，不但有助於東區翻轉，也會帶動中區繁榮。

台中市議員李中認為，台中車站前干城重劃區為國有地，屬於高容積土地，可以蓋高樓，但因政府為活化國有地，設定地上權標租，影響業者進駐投資意願，目前僅秀泰影城站前店承租營運，不敢蓋高樓投資，反觀後站的台中糖廠的土地標售，吸引建商插旗，去年台中市區段徵收配餘地第三次標售開標，台中糖廠泉源段3560坪商用地，最後由豐邑以35.2億元得標，換算每坪98.88萬元創新高。

台中市議員李中指出，大智路打通後，串連台中車站前站秀泰影城站前店，與後站新時代購物中心，加上台糖湖濱生態公園周邊土地開發，有助於帶動人潮與地方發展，活絡經濟。他建議，干城重劃區解禁標售，有助於提升業者進駐投資意願。