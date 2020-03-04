等了13年！台中民眾盼這條路打通後…人潮生意進來

聯合報 / 記者趙容萱喻文玟／台中即時報導
台中車站前後站貫通計畫，今天施工拆除「大智慧學苑」（右），打通大智路又往前邁進一步，建商的「置產東區」大看板高高懸掛，業者、居家都盼串連前站秀泰影城、後站新時代購物中心（左），活絡商機。記者趙容萱／攝影
台中車站前後站貫通計畫，今天施工拆除「大智慧學苑」（右），打通大智路又往前邁進一步，建商的「置產東區」大看板高高懸掛，業者、居家都盼串連前站秀泰影城、後站新時代購物中心（左），活絡商機。記者趙容萱／攝影

延宕13年的台中車站前後站貫通計畫，今天施工拆除「大智慧學苑」，打通大智路又往前邁進一步。建商的「置產東區」大看板高高懸掛，店家、居民期盼串連泰影城站前店、大魯閣新時代購物中心，以及東區歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」，「人潮、生意進來！」

台中市不動產開發公會前理事長、豐邑機構總經理邱崇喆認為，大智路開通，接連台中車站前後站，串連東區大型商場、重大建設，包括秀泰影城站前店、大魯閣新時代購物中心，台糖湖濱生態公園、帝國製糖廠台中營業所，日本三井集團也將在台糖湖濱生態園區開設大型精品購物中心，不但有助於東區翻轉，也會帶動中區繁榮。

台中市議員李中認為，台中車站前干城重劃區為國有地，屬於高容積土地，可以蓋高樓，但因政府為活化國有地，設定地上權標租，影響業者進駐投資意願，目前僅秀泰影城站前店承租營運，不敢蓋高樓投資，反觀後站的台中糖廠的土地標售，吸引建商插旗，去年台中市區段徵收配餘地第三次標售開標，台中糖廠泉源段3560坪商用地，最後由豐邑以35.2億元得標，換算每坪98.88萬元創新高。

台中市議員李中指出，大智路打通後，串連台中車站前站秀泰影城站前店，與後站新時代購物中心，加上台糖湖濱生態公園周邊土地開發，有助於帶動人潮與地方發展，活絡經濟。他建議，干城重劃區解禁標售，有助於提升業者進駐投資意願。

王姓汽車材料行業者說，他在當地開業40幾年，大智路打通後對附近發展影響很大，過去因為鐵路阻隔前後站，使後站逐漸沒落，但現在打通後就可以讓地區重新發展，帶動人流，讓生意進來。

台中車站前秀泰影城位處干城重劃區為國有地，業者承租使用，即便屬於高容積土地，不敢蓋高樓投資。記者趙容萱／攝影
台中車站前秀泰影城位處干城重劃區為國有地，業者承租使用，即便屬於高容積土地，不敢蓋高樓投資。記者趙容萱／攝影
台中車站前後站貫通計畫打通大智路，有助於串連前站秀泰影城、後站大魯閣新時代購物中心，活絡商機，圖為後站新時代商圈。記者趙容萱／攝影
台中車站前後站貫通計畫打通大智路，有助於串連前站秀泰影城、後站大魯閣新時代購物中心，活絡商機，圖為後站新時代商圈。記者趙容萱／攝影
台中車站前秀泰影城位處干城重劃區為國有地，業者承租使用，即便屬於高容積土地，不敢蓋高樓投資。記者趙容萱／攝影
台中車站前秀泰影城位處干城重劃區為國有地，業者承租使用，即便屬於高容積土地，不敢蓋高樓投資。記者趙容萱／攝影

台中市 東區 代購

延伸閱讀

全聯3月5日再度開賣台糖防疫期間清潔專用75%酒精

影／懸宕13年「大智慧學苑」今拆除8月大智路貫通公車

影／懸宕12年 台中火車站旁大智路終於要打通了

家樂福「台糖75％防疫酒精」3月1日下午2點提前開賣

相關新聞

山友注意！天池山莊要整修 5月起暫停床位申請

每年10月到隔年3月是攀登能高越嶺道及奇萊南華的登山旺季，而該登山路線重要住宿場所「天池山莊」將進行山莊及周邊設施整修工...

等了13年！台中民眾盼這條路打通後…人潮生意進來

延宕13年的台中車站前後站貫通計畫，今天施工拆除「大智慧學苑」，打通大智路又往前邁進一步。建商的「置產東區」大看板高高懸...

台北愛樂遭質疑假公益真斂財 受助校方稱「誤會」

去年適逢921大地震廿周年，台北市愛樂管弦樂團向各界籌募60萬元，重返災區南投縣舉辦「台北愛樂重返中寮感恩音樂會」，活動...

防疫不聚眾 台中植樹活動精簡辦、植樹人數砍半

新冠肺炎疫情嚴峻，東勢林區管理處與台中市府農業局明日將在台中市清水區高美濕地北側舉辦「森活大樹聚，攜手植樹趣」植樹、護樹...

民眾調配漂白水消毒有撇步 環保局：擦拭靜置才有效

新冠肺炎疫情延燒，彰化先前發生白牌車司機確診案，成為全台死亡首例，彰化縣府謹慎防疫，繼全面消毒校園後，今天開始消毒縣內所...

台灣茭白筍田迷幻「紫爆」 絕美登上國際期刊封面

南投縣埔里鎮是國內茭白筍最大產地，靠夜間燈照調節產期，但因使用高壓鈉燈不夠節能且衍生光害，國立暨南國際大學投入LED燈照...

影／懸宕13年「大智慧學苑」今拆除8月大智路貫通公車

懸宕13年「大智路貫通計畫」今天正式拆除大智慧學苑。前台中市長林佳龍任內辦過3場公聽會都協議未果，盧秀燕上任不到1年即協...

台中州廳修復 環保局、都發局暨住宅處6月起搬遷

國定古蹟台中州廳將展開修復工程，台中市環保局、都發局暨住宅處將在今年6月起陸續搬遷至文心路原警察局大樓辦公，預計7月全數...

「平腹小蜂」出兵戰椿象 地方鄉鎮超前部屬防治工作

為有效防治荔枝椿象危害，竹山鎮公所今天起，由里幹事以及里長協助展開生物防治手段，在鎮內每一棵樹懸掛一張蜂卵卡，而每一張蜂...

原副秘書長黃國榮轉任副市長 盧秀燕：嫻熟台中市政

台中市政府今天發佈新任副市長人事案，前副市長楊瓊瓔職缺由現任副秘書長黃國榮轉任，副秘書長黃國榮職缺則由顧問賴淑惠接任，未...

疫情延燒醫護人員累翻 大三生到彰化醫院送自製鐵蛋

21歲的林友友因外婆愛吃鐵蛋，自行研製鐵蛋，還找了3個當中醫師的舅舅當顧問，做出一粒鹽都不加的中藥養生鐵蛋，被朋友稱為「...

複製神奇紅花風鈴木 彰化市3年種植3千棵

彰化市南校街南郭國小後門人行道上的一棵神奇紅花風鈴木，每年都綻放如同粉紅棉花糖般，吸引各地民眾前往賞花。雖然各地都有種紅...

熱門新聞

北市聯醫傳50位醫護集體請辭 北市府說話了......

竹北衛生所口罩還剩900多片！ 有需要的民眾可前往購買

基隆港一早出現消防人員全副武裝出勤 照片討論度高

疫情打擊飯店觀旅悽慘 桃禧航空城新館關閉

「不帶遺憾離開」是什麼意思？韓國瑜巡視登革熱不答

台灣茭白筍田迷幻「紫爆」 絕美登上國際期刊封面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。