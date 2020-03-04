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台北愛樂遭質疑假公益真斂財 受助校方稱「誤會」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
台北市愛樂管弦樂團去年在「台北愛樂重返中寮感恩音樂會」上允諾捐贈14萬元給中寮鄉10所中小學，未料卻被團員爆料「沒捐」還質疑「假公益真斂財」，校方今稱是「誤會」。圖／南投縣政府提供
台北市愛樂管弦樂團去年在「台北愛樂重返中寮感恩音樂會」上允諾捐贈14萬元給中寮鄉10所中小學，未料卻被團員爆料「沒捐」還質疑「假公益真斂財」，校方今稱是「誤會」。圖／南投縣政府提供

去年適逢921大地震廿周年，台北市愛樂管弦樂團向各界籌募60萬元，重返災區南投縣舉辦「台北愛樂重返中寮感恩音樂會」，活動中則允諾將善款餘額14萬元給中寮10校，近日卻被團員爆出「根本沒捐」並質疑「假公益真斂財」；校方今表示「是誤會」今已收到善款，只是延遲，不是「斂財」，明將研議轉發各校。

921那年重創南投縣，當時台北愛樂管弦樂團趕抵南投縣中寮鄉，在倒塌的中寮國小旁演奏音樂安撫災民，而因去年適逢20周年，樂團因此規畫重返中寮鄉義演，並向外界募得約60餘萬善款舉辦「台北愛樂重返中寮感恩音樂會」。

而該音樂會去年9月20日中寮國小、南投縣文化中心義演時，更邀請中寮鄉8所國小、2所國中約800多人到場欣賞，活動後，台北愛樂原要將募得的所剩善款14萬元捐給縣府文化局，但在地方要求下，改捐給中寮10所中小學。

未料，日前有台北愛樂樂團員向媒體投訴並指出，該音樂會活動結束後，承辦接受善款並要協助轉發的中寮國小曾去電台北愛樂團長賴文福，卻未獲回應；至今過了快半年，仍未支付該筆14萬元善款，爆料質疑自己的樂團「假公益真斂財」。

對此，中寮國小校長陳燕玉今則表示，該活動結束後約2周，校方曾去電聯繫樂團，但因當時團長出國了，且未交辦該事情，因此沒有結果，之後有再打一次，但也沒明確答案，頻追討感覺像在「討債」，感覺不好意思，就沒再去電詢問。

直至今年2月，有愛樂團員聯繫校方，並詢問後續善款狀況，得知中寮各校還未收到，熱心說要代為處理，沒想到竟是訴諸媒體，這也非校方本意；而台北愛樂今也追加捐款，匯了15萬元給學校，之後將會轉發給另9校各1.5萬元。

陳燕玉也提到，「假公益真斂財」只是一場誤會，相信該樂團有其考量跟安排，只是延遲，不是「斂財」，盼該起事件能落幕；後續將會彙整與另9校的收據及感謝狀給台北愛樂樂團，而中寮國小獲贈的1.5萬元，將做弱勢生急難救助之用。

樂團 音樂會 921大地震

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