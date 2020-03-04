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不受疫情影響 彰化南瑤宮香油錢增加約50萬

中央社 / 彰化4日電

不受新冠肺炎疫情影響，彰化市南瑤宮今天清點香油錢，統計1月至今香油錢211萬多元，較去年同期增加50多萬元。市公所寺廟室指出，金額增加可能和自主來廟參香民眾增加有關。

南瑤宮在農曆新年前後時都會有信眾上香祈福，廟方選在春節後清點香油錢。今天清點過程中，由彰化市公所寺廟室10多名工作人員打開功德箱，分類後再將紙鈔放入點鈔機內清點，全程由工作人員以手機拍攝並在臉書上開直播，絲毫不馬虎，吸引不少信眾線上觀看。

經清點1月至今所收到的香油錢，總計新台幣211萬4267元，和去年相比增加50多萬元。香油錢清點後隨即存入銀行專戶，過程透明可受檢驗。

寺廟室組員林大猷接受媒體聯訪表示，為防範新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19），南瑤宮笨港進香活動延期，參香的團體也減少，但是自主性來到南瑤宮參香民眾卻增加，可能因此讓今年1月至今的香油錢和去年同期相比增加。

依南瑤宮官網資料，主祀天上聖母，地方上又稱彰化媽祖宮，建於18世紀清朝乾隆年間，也被彰化縣文化局列為縣定古蹟，由彰化市公所負責管理。南瑤宮最特殊之處，在於附祀觀音佛祖的後殿，屬結合西洋風格的日式建築，有歇山重簷的屋頂、閩南建築構架。

南瑤宮 新冠肺炎

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