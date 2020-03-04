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防疫不聚眾 台中植樹活動精簡辦、植樹人數砍半

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
往年東勢林區管理處專業人員協助民眾一起植樹，今年因應疫情縮小規模舉辦。圖／東勢林區管理處提供
往年東勢林區管理處專業人員協助民眾一起植樹，今年因應疫情縮小規模舉辦。圖／東勢林區管理處提供

新冠肺炎疫情嚴峻，東勢林區管理處與台中市府農業局明日將在台中市清水區高美濕地北側舉辦「森活大樹聚，攜手植樹趣」植樹、護樹活動，為避免民眾群聚感染，今年植樹活動精簡舉行，原本植樹人數預計200人，最後縮減為75人，但贈苗活動照常，希望大家一起攜手植樹、護樹，營造美麗保安林。

東勢林區管理處表示，明日原本預計將有200人共同植樹，因應新冠肺炎疫情，為了避免群聚感染，昨日召開會議決定縮小規模舉辦今年植樹、護樹活動，植樹人數僅剩75人，但贈苗活動照常。

東勢林區管理處提到，3月5日上午11時30分現場將贈送桂花350株、矮仙丹250株，共600株樹苗，民眾只要捐今年1至3月發票，即可換領樹苗1株，1人限換領1株，邀請民眾一起做公益、植樹綠美化，提醒民眾需自行攜帶環保袋。

新冠肺炎 護樹 疫情

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