民眾調配漂白水消毒有撇步 環保局：擦拭靜置才有效
新冠肺炎疫情延燒，彰化先前發生白牌車司機確診案，成為全台死亡首例，彰化縣府謹慎防疫，繼全面消毒校園後，今天開始消毒縣內所有公共區域，包括公園、公廁及辦公廳舍周圍環境等處所，縣長王惠美說，疫情現在才開始，公部門和民間要一起努力防疫消毒。
彰化縣上個月出現全台首例「家族性群聚感染」，引起民眾恐慌，全案雖已結案，縣府仍在開學前夕，協調公所與清潔隊人員總動員，針對縣內322間的高中以下各級學校及公立幼兒園校園公共區域消毒，縣府今天再宣布第2階段消毒，王惠美到員林市惠來里活動中心視察清潔隊員戶外消毒情形。
王惠美說，這次疫情無法預測何時結束，為讓鄉親能正常生活，應要公私協力，3月5日前針對縣內公共區域設施，包括運動遊憩設施、扶手、公園座椅、洗手台、公廁、辦公廳舍周圍環境等戶外開放空間完成消毒作業，她也現場示範漂白水調配與環境消毒步驟，落實漂白水消毒「穿、稀、擦、停、沖、棄」六步驟。
環保局表示，漂白水非特殊環境用藥，一般民眾可自行操作，也不需要穿戴防護衣，民眾居家防疫消毒可依市售濃度5%漂白水以1比100的比例稀釋，稀釋漂白水擦拭門把、玩具、電話機、桌椅、櫥櫃、廚房流理台、水龍頭等，擦拭後須靜置5到10分鐘，待漂白水發揮殺菌功效，再用清水沖洗或擦拭清潔殺菌的區域。
環保局也提醒，用過的漂白水須以大量的水稀釋才倒入廚房汙水道或戶外水溝，較不會汙染水源，調配漂白水及進行消毒時應戴口罩及乳膠手套，避免刺激皮膚、眼睛和口鼻，調配過程也不能使用熱水或與鹽酸混合，以免產生有毒氣體。
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