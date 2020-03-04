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民眾調配漂白水消毒有撇步 環保局：擦拭靜置才有效

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天到員林市惠來里活動中心視察清潔隊員戶外消毒情形。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天到員林市惠來里活動中心視察清潔隊員戶外消毒情形。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情延燒，彰化先前發生白牌車司機確診案，成為全台死亡首例，彰化縣府謹慎防疫，繼全面消毒校園後，今天開始消毒縣內所有公共區域，包括公園、公廁及辦公廳舍周圍環境等處所，縣長王惠美說，疫情現在才開始，公部門和民間要一起努力防疫消毒。

彰化縣上個月出現全台首例「家族性群聚感染」，引起民眾恐慌，全案雖已結案，縣府仍在開學前夕，協調公所與清潔隊人員總動員，針對縣內322間的高中以下各級學校及公立幼兒園校園公共區域消毒，縣府今天再宣布第2階段消毒，王惠美到員林市惠來里活動中心視察清潔隊員戶外消毒情形。

王惠美說，這次疫情無法預測何時結束，為讓鄉親能正常生活，應要公私協力，3月5日前針對縣內公共區域設施，包括運動遊憩設施、扶手、公園座椅、洗手台、公廁、辦公廳舍周圍環境等戶外開放空間完成消毒作業，她也現場示範漂白水調配與環境消毒步驟，落實漂白水消毒「穿、稀、擦、停、沖、棄」六步驟。

環保局表示，漂白水非特殊環境用藥，一般民眾可自行操作，也不需要穿戴防護衣，民眾居家防疫消毒可依市售濃度5%漂白水以1比100的比例稀釋，稀釋漂白水擦拭門把、玩具、電話機、桌椅、櫥櫃、廚房流理台、水龍頭等，擦拭後須靜置5到10分鐘，待漂白水發揮殺菌功效，再用清水沖洗或擦拭清潔殺菌的區域。

環保局也提醒，用過的漂白水須以大量的水稀釋才倒入廚房汙水道或戶外水溝，較不會汙染水源，調配漂白水及進行消毒時應戴口罩及乳膠手套，避免刺激皮膚、眼睛和口鼻，調配過程也不能使用熱水或與鹽酸混合，以免產生有毒氣體。

彰化縣長王惠美今天到員林市惠來里活動中心視察清潔隊員戶外消毒情形。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天到員林市惠來里活動中心視察清潔隊員戶外消毒情形。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美（左）與員林市長游振雄示範漂白水調配。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美（左）與員林市長游振雄示範漂白水調配。記者林敬家／攝影

疫情 王惠美

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