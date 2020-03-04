台灣茭白筍田迷幻「紫爆」 絕美登上國際期刊封面

南投縣埔里鎮是國內茭白筍最大產地，靠夜間燈照調節產期，但因使用高壓鈉燈不夠節能且衍生光害，國立暨南國際大學投入LED燈照節能實驗，近期登上知名國際SCI期刊，入夜被紫燈照射的茭白筍田更夢幻登上封面，另類展現農業之美。

暨大科技學院指出，埔里茭白筍栽種面積約1800公頃，年產量達4萬5千公噸，約占全台9成，而為讓茭白筍全年穩定產出，其中5成採人工光照調節，絕大多數以鈉燈照射，除了耗電，刺眼白光更衍生光害，影響鄰近居住品質與行車安全。

暨大因此跨科系組研究團隊投入LED燈照節能研究，科技學院院長蔡勇斌說，透過科技部智慧農業整合型計畫與社會責任計畫，土木系、應用化學系師生在房里里茭白筍田做田野調查，並展開LED燈照實驗測試。

研究團隊成員在2塊1.4分地的筍田進行鈉燈、LED燈對照，經4期研究成果發現，兩者產量差不多約為1200至1300公斤，但前者電費1期6823元，後者僅要1199元，金額相差6倍之多，白光變成紫紅光後也大幅減低光害。

經證實，使用LED燈照不損及產量，更節能省下8成電費，校方將研究成果投稿知名國際期刊《Applied Science》於今年2月獲審核發表，而在LED燈紫光照射下夢幻迷人的筍田照片更成為該期封面，另類展現農業之美，也讓世界看見台灣。

而暨大研究團隊將持續實驗，土木系主任陳谷汎說，今年在新增珠格里實驗場域，進行約0.5公頃大面積LED燈照研究，進一步測試所需盞數；應化系主任郭明裕也表示，將積極改善LED燈具，讓燈照範圍更廣泛平均，並降低LED燈具成本。