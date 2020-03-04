影／懸宕13年「大智慧學苑」今拆除8月大智路貫通公車

懸宕13年「大智路貫通計畫」今天正式拆除大智慧學苑。前台中市長林佳龍任內辦過3場公聽會都協議未果，盧秀燕上任不到1年即協商成功，轉折是去年底採用「協議價購」方式，並低於前建設局長黃玉霖的9億元，節省公帑又達成台中火車站前、後貫通的都市發展。

「臉是笑、心是哭，但盧秀燕市長願意聽我們的聲音！」大智慧大樓主任委員張雅音在這塊地土生土長，她說從曾祖父開始在這邊發展，蓋了有生以來第一棟房子，雖不捨大樓拆除，但盧市府與民間協調過程願意傾聽所有權人的聲音，大家都很滿意，都心甘情願為地方建設共盡一份努力。

盧秀燕表示，「犧牲小我、完成大我」說來簡單，但要做到很難，大智慧學苑24名所有權人願意犧牲畢生心血願意拆除自己的家園，讓台中車站前、後站貫通「縫合」促進地方整體發展，她代表台中281萬市民感謝所有權人願意配合拆除。

盧說，很多地方要建設會遇到地主抗爭，都能理解，因為是他們畢生的心血，大智慧學苑拆除最後沒有抗爭，奉獻，24名所有權人非常了不起，這段交通建設是典範，要寫入地方交通史，大樓預計6月完成拆除，8月大智路延伸新闢道路完工，8月底可望通車。

建設局長陳大田說，大智路是「非常特殊案件」，民國104年推動都市計畫，大智慧學苑劃為道路用地面臨拆除命運，但市府受經費限制，引起大樓所有權人陳抗，盧秀燕用心協調，發掘問題，終獲得全數所有權人同意。

民進黨東南區市議員鄭功進、邱素貞肯定盧秀燕「從善如流」，主動將前市長林佳龍原編列4億並以「強制徵收」方式改為「協議價購」，追加預算到7.3億元終於獲得24名所有權人同意。

鄭功進、邱素貞強調，打通大智路是台中火車站前後貫通的重要樞紐，10多年終於撥雲見日，將再現東區往日風華。

盧秀燕說，鐵路高架化就是要讓地方「縫合」沒有前站、後站區別，若道路沒有打通，鐵路高架化效益只發揮一半功能，台北車站過去也是前、後站未連貫，台中大智路打通將是地方發展史、交通史重要一頁。