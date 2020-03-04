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南開科大結盟高中業界 產學合作培養智能汽車人才

中央社 / 南投縣4日電

為促進校際與業界合作，提高學生入學意願，南開科大、暨大附中、同德高中、金弘笙今天簽訂聯盟協議書，盼從高中、科大到業界，一路培養兼具學識與技術的智能汽車產業人才。

自動駕駛、電動車、車聯網是車輛科技發展趨勢，為使學校人才與業界接軌，南開科技大學、國立暨南國際大學附屬高中、草屯鎮同德高中、金弘笙汽車百貨今天簽訂「升學就業策略聯盟協議書」，內容有提供獎助學金、舉辦寒暑假研修營隊、辦理觀摩、專題演講等。

南開科大校長許聰鑫表示，學校的機械工程系先進車輛組歷史悠久，課程與業界發展同步，如電動汽機車、油電混合車維修等，已培養上千名「車輛醫生」，為進一步因應智慧化汽車產業發展趨勢，希望透過高中、大學、業界結盟合作，加強學生就業實務技能。

暨大附中校長張正彥說，無人車、電動車、車聯網是產業未來趨勢，學校高中部的許多自然組學生有興趣投入汽車產業，因此，透過簽訂協議書，由教學成果卓越的南開科大規劃，舉辦學生專題製作或寒暑假研習營、提供參訪觀摩、選派教師參與各類輔導課程。

同德高中副校長謝佩君說，學校餐飲科先前與南開科大有成功交流模式，如今汽車科再與南開科大、金弘笙合作，期望培育兼具技術、理論、實務的學生；金弘笙經理張燕忠說，公司第一次與科技大學配合，期待透過產學合作讓學生吸收專業學識及實務技術。

升學

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