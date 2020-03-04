觀光產業「疫」起大作戰！ 中市邀專家學者傳授衛教

因應新冠肺炎疫情，建構觀光防疫安全網，台中市觀旅局昨日起連兩天舉辦2梯次防疫衛教及危機處理講習訓練，邀請亞洲大學教授、前衛生署長楊志良及大甲光田綜合醫院感染控制科主治醫師陳俊志擔任講座，盼強化觀光產業防疫實務及危機應變能力，未雨綢繆，有備無患，打造台中為安心旅遊城市。

台中市觀旅局長林筱淇表示，為提升防疫工作，聘請前衛生署長楊志良來為中市觀光產業經理人傳授防疫公共衛教知識，強化危機處理能力，提醒各業者經理人依產業別、服務特性、公司規模、資源秉賦等經營條件，建立各自的防疫SOP，號召第一線觀光從業人員「疫」起大作戰，防疫期間服務品質不打折扣，讓各地旅客能安心來台中旅遊。

陳俊志表示，新冠肺炎具高傳染力、潛伏期長、無症狀者多及致死率較流感高等特性，在臨床經驗上，新冠肺炎的感染症狀有發燒、乾咳、倦怠，三分之一會有呼吸急促，其他症狀為肌肉痛、喉嚨痛及腹瀉等症狀。

楊志良強調，觀光產業欲做好防疫措施，應詳詢入住旅客旅遊史，就發燒、咳嗽旅客做篩選，有前述症狀者應請其戴上口罩並通報防疫專線，工作人員應配戴口罩、每日徹底執行消毒工作，並有特約醫療醫院轉送發燒咳嗽症狀者等防疫措施，協助政府防疫。

台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌說，台中市旅宿業配合市府防疫政策，於農曆年前1月22日即轉知各旅宿業加強防疫，發現疑似發燒咳嗽患者即須通報，防疫期間要求第一線從業人員一律配戴口罩、勤洗手，加強自主健康管理；中市府觀旅局都會將最新防疫宣導政策轉知公會及業者，公私協力一起努力防疫，讓旅客來台中玩得開心、住得安心。針對講習傳授的防疫觀念及知識，回去後立即研擬防疫SOP，強化防疫措施。