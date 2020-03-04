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「平腹小蜂」出兵戰椿象 地方鄉鎮超前部屬防治工作
為有效防治荔枝椿象危害，竹山鎮公所今天起，由里幹事以及里長協助展開生物防治手段，在鎮內每一棵樹懸掛一張蜂卵卡，而每一張蜂卵卡平均可釋放100逾隻的平腹小蜂，希望透過釋放天敵「平腹小蜂」，降低荔枝椿象的繁殖密度。
竹山鎮公所指出，每年春季為荔枝椿象的主要繁殖季節，也是防治上的關鍵時期，近年來荔枝椿象已成為台灣新興的騷擾性昆蟲，更發現荔枝椿象除喜歡棲息在荔枝、龍眼之外，也常在台灣欒樹、無患子等行道樹出沒，而平腹小蜂在繁殖的時候會產卵在荔枝椿象的卵內，平腹小蜂幼蟲靠著荔枝椿象卵內的營養生長，到了成蟲的時候再破卵而出，導致荔枝椿象無法順利孵化。
在農業專家建議下，有別去年用藥消毒方式，今年竹山鎮公所採用生物防治，上月利用里政系統進行需求調查後，針對市區無法使用化學防治的公共區域進行放置，在每一棵樹懸掛一張蜂卵卡，而每一張蜂卵卡平均可釋放100逾隻的平腹小蜂；這些蜂卵卡每14天懸掛一次，總共懸掛4次，希望透過這小小兵，讓椿象疫情降低。
竹山鎮長陳東睦表示，平腹小蜂是一種寄生蜂，無攻擊性，不會使人受傷，目前運用平腹小蜂在市區進行防治，至於郊區視情況，預計5月使用化學用藥劑防治，至於有需要的公共區域在之前未提出申請者，也可以透過里政系統統一申請。
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