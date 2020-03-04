原副秘書長黃國榮轉任副市長 盧秀燕：嫌熟台中市政

台中市政府今天發佈新任副市長人事案，前副市長楊瓊瓔職缺由現任副秘書長黃國榮轉任，副秘書長黃國榮職缺則由顧問賴淑惠接任，未來將持續為台中奉獻專業，實現「富市台中，新好生活」施政目標。

新任副市長黃國榮曾於前市長胡志強任內擔任副市長，曾任中華民國駐蒙古大使，並於去年接任台中市政府副秘書長一職，今日轉任副市長，懸缺由新任副秘書長賴淑惠、曾任台中市政府勞工局長、台南市政府副秘書長接任副秘書長。

市長盧秀燕今日出席東區大智路地上物拆除工程開工典禮時接受訪問表示，台中是全台第二大城，原本的副市長職缺工作非常繁重，因此經過深思熟慮，邀請資歷非常完整的副秘書長黃國榮擔任，他在台中任職累計將近15年，除有豐富內政經驗，也擔任過大使，擁有國際事務經驗，相信對台中與國際接軌相當有幫助。

副市長黃國榮表示，今天派令正式生效，公職生涯已33年，今年61歲。當年外交特考進入外交部服務，跟隨前市長胡志強。

胡志強當選台中市長後，黃國榮回到台中服務先擔任簡任秘書、行政室主任、胡志強市長室機要1年，後來接任小台中的文化局長6年3個月；縣市合併後擔任大台中秘書長2.2個月，後來前副市長蕭家淇北上擔任內政部政次才接任大台中副市長1年10個月。

黃國榮表示，離開台中市4.8年，回來偕副秘書長半年多，前市長胡志強時台中市經濟蓬勃發展、財政比較好，當時編預算不困難，現在舉債額度減少，要推實體建設、社會福利政策較受限，財政會讓施政者沒法照理想執行，要有取捨，所以台中市當務之急依舊是「改善財政」。