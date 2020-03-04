快訊

彭博崩潰「超級星期二」！初陣就退選？世界第9富豪5億大失算

拒當「父母官」：政府勞動者也要正常工時與健康

台中海線納骨塔位不足 議員王立任爭取近4500個塔位

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
台中市議員王立任（右二）和生命禮儀管理處人員，今天到清水納骨塔討論增加塔位問題。圖／台中市議員王立任提供
台中市議員王立任（右二）和生命禮儀管理處人員，今天到清水納骨塔討論增加塔位問題。圖／台中市議員王立任提供

為解決台中海線地區納骨塔塔位不足問題，台中市議員王立任今天和台中市生命禮儀管理處人員到清水和沙鹿會勘，爭取增加近4500個塔位，預計今年7月前完成增設。

市議員王立任說，他接獲民眾反映，目前海線地區納骨塔塔位一位難求，親屬往生很難尋得適當塔位，清水及沙鹿二座納骨塔尚有增設塔位空間，多年來未能滿足民眾需求，王立任今天邀集台中市生命禮儀管理處和地方里長會勘清水第二納骨塔㝷求解決方案。

王立任表示，目前海線地區確實有塔位不足的狀況，尤其是清水第二納骨塔只剩28個骨灰塔位，他要求生管處應儘速增設新塔位讓民眾的往生家屬能就近在故鄉選擇塔位安息。

台中市生命禮儀管理處主任王偉任表示，將在今年7月底前在清水的第二納骨塔二樓增設2397個納骨塔櫃位，在沙鹿納骨塔增設2034個納骨塔櫃位，總新增設櫃位數為4431個，工程總經費約1400萬元。

台中市議員王立任和生命禮儀管理處人員，今天到清水納骨塔討論增加塔位問題。圖／台中市議員王立任提供
台中市議員王立任和生命禮儀管理處人員，今天到清水納骨塔討論增加塔位問題。圖／台中市議員王立任提供

台中市

延伸閱讀

抗疫學中做 沙鹿、台中高工自製額溫槍

日職／王柏融積極攻擊敲安 吳念庭首打席遭觸身

盼了20年 中市清水車站蓋跨站天橋

大甲殯儀館火化場舊館小又舊 台中議員爭取250萬改善

相關新聞

「平腹小蜂」出兵戰椿象 地方鄉鎮超前部屬防治工作

為有效防治荔枝椿象危害，竹山鎮公所今天起，由里幹事以及里長協助展開生物防治手段，在鎮內每一棵樹懸掛一張蜂卵卡，而每一張蜂...

疫情延燒醫護人員累翻 大三生到彰化醫院送自製鐵蛋

21歲的林友友因外婆愛吃鐵蛋，自行研製鐵蛋，還找了3個當中醫師的舅舅當顧問，做出一粒鹽都不加的中藥養生鐵蛋，被朋友稱為「...

山友注意！天池山莊要整修 5月起暫停床位申請

每年10月到隔年3月是攀登能高越嶺道及奇萊南華的登山旺季，而該登山路線重要住宿場所「天池山莊」將進行山莊及周邊設施整修工...

原副秘書長黃國榮轉任副市長 盧秀燕：嫌熟台中市政

台中市政府今天發佈新任副市長人事案，前副市長楊瓊瓔職缺由現任副秘書長黃國榮轉任，副秘書長黃國榮職缺則由顧問賴淑惠接任，未...

複製神奇紅花風鈴木 彰化市3年種植3千棵

彰化市南校街南郭國小後門人行道上的一棵神奇紅花風鈴木，每年都綻放如同粉紅棉花糖般，吸引各地民眾前往賞花。雖然各地都有種紅...

防疫來挑戰谷關七雄 完登拿好禮活動延長至4月底

新冠肺炎疫情延燒，到山林大口呼吸就對了！台中市觀旅局及運動局將「谷關七雄登山趣」活動自今年2月底延長至4月30日，完登好...

老胡人馬黃國榮「回鍋」台中副市長 非政治性格是關鍵

前台中市副市長楊瓊瓔去年辭職參選立委，副市長一職一直懸缺。台中市長盧秀燕將宣布新任副市長由副秘書長黃國榮回鍋擔任。黃國榮...

不管委外或自辦 南投縣府：九九峰都設氦氣球

南投縣府規劃開發草屯九九峰生態藝術園區，原委由毓繡美術館代管營運的「藝之森生態藝術館」思空間在3月退場，重新回歸縣府管理；縣府表示，擬以BOT+ROT開發為複合式園區，不論委外或自行開發，氦氣球都是重點開發項目。

抗疫學中做 沙鹿、台中高工自製額溫槍

「額溫槍不夠，我們自己做！」開學了，許多學校苦惱額溫槍不足，沙鹿高工、台中高工學生運用電子、化工相關的群科專業，自製額溫槍、酒精消毒液，展現團結力量大。

南投食物銀行助貧 廠商一舉兩得

南投縣政府2014年開辦「食（實）物銀行」，提供遭逢緊急變故、急難及清貧家庭民生物資或餐食，協助他們度過難關，6年來，累計協助達14901人次；不僅受助戶感謝，連提供物資的廠商表示，有期限壓力的原料或產品因此找到歸屬。

零售電的外埔綠能夢 前途未卜

台中市外埔綠能生態園區原規畫從蚊子廠變身為全國首創利用廚餘、稻稈技術發電廠，但因廠商尚未取得電業許可，至今「零售電」。中市府環保局表示，廠商營運績效評估連續3年不及格，將依重大違規處理，市府可研究啟動協商、賠償、仲裁、訴訟、強制接管等措施，目前朝依法終止合約方向研究。

前朝ROT外埔綠能園區 淪中市賠本生意

台中市外埔綠能園區ROT案因至今無法售電，藍營議員質疑有弊，議會成立專案小組，昨天首次開會，要求中市府提供前市府團隊關於此案從發想、決標過程、委員會遴選、發言紀錄等資料追查。中市府環保局同意配合，綠營議員則希望勿淪為政治鬥爭工具。

熱門新聞

疫情延燒生意難做 桃園4家老字號餐廳歇業

很晚才出門？ 韓國瑜交代每天行程滿檔

影／農民買不到肥料 後果恐怕很嚴重

基隆舊公寓增設電梯、改善無障礙 最高可補助216萬元

竹北衛生所口罩還剩900多片！ 有需要的民眾可前往購買

高市防疫小黃找好4名司機 月薪9萬最快明天上工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。