台中海線納骨塔位不足 議員王立任爭取近4500個塔位
為解決台中海線地區納骨塔塔位不足問題，台中市議員王立任今天和台中市生命禮儀管理處人員到清水和沙鹿會勘，爭取增加近4500個塔位，預計今年7月前完成增設。
市議員王立任說，他接獲民眾反映，目前海線地區納骨塔塔位一位難求，親屬往生很難尋得適當塔位，清水及沙鹿二座納骨塔尚有增設塔位空間，多年來未能滿足民眾需求，王立任今天邀集台中市生命禮儀管理處和地方里長會勘清水第二納骨塔㝷求解決方案。
王立任表示，目前海線地區確實有塔位不足的狀況，尤其是清水第二納骨塔只剩28個骨灰塔位，他要求生管處應儘速增設新塔位讓民眾的往生家屬能就近在故鄉選擇塔位安息。
台中市生命禮儀管理處主任王偉任表示，將在今年7月底前在清水的第二納骨塔二樓增設2397個納骨塔櫃位，在沙鹿納骨塔增設2034個納骨塔櫃位，總新增設櫃位數為4431個，工程總經費約1400萬元。
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