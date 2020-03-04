大甲小吃店拒送餐到醫院 護理師：想吃羹冬粉好難

新冠肺炎疫情延燒，台中市大甲區的一名護理師在臉書發文指出，有小吃店拒送餐點到醫院，她感嘆「要吃碗羹冬粉有那麼難嗎？」並強調護理人員也是人，希望大家尊重。

台中市有護理師在臉書發文，打電話要訂外送，未料店家「一聽到是醫院」，馬上拒絕外送，讓她不禁感嘆「是因為你們沒有家人在醫院上班，所以你不懂同理心是吧！」更呼籲「護理人員也是人，請尊重我們」。

這名護理師指出，「想吃碗羹冬粉有那麼難嗎？」同時也感謝願意外送餐飲的店家，對醫療人員的支持，「其實我們很努力防疫，也會怕防疫出現破口」。

護理師貼文被轉貼到臉書社群，引發網友議論，許多餐飲業者更留言表示願意外送，也有人建議直接送到醫院門口，請警衛代收就好。

光田綜合醫院醫療副院長黃崇濱受訪表示，防疫期間希望民眾都能體諒醫護人員的辛勞，醫院在人員分流、發燒篩檢、詢問旅遊史，看病、陪病的管控，環境的消毒等都非常嚴謹，希望讓民眾有安心的就醫環境。