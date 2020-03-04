聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情延燒醫護人員累翻 大三生到彰化醫院送自製鐵蛋
21歲的林友友因外婆愛吃鐵蛋，自行研製鐵蛋，還找了3個當中醫師的舅舅當顧問，做出一粒鹽都不加的中藥養生鐵蛋，被朋友稱為「鐵蛋公主」，她看到衛福部彰化醫院臉書報導急診護理師因新冠肺炎疫情相當忙碌，難以正常用餐，今天親自送鐵蛋給每位醫護人員，為他們打氣。
林友友還是大三生，今天在父母的陪同下，從南投草屯來到彰化醫院送給醫護人員216包養生鐵蛋，每包6顆，她請院長謝文淮轉送，並到急診室發放給醫護人員。
林友友說，前幾天看到報導，看到彰化醫院醫護人員因疫情而忙碌，無法好好吃一頓飯，希望醫護忙到沒空吃飯時，吃1、2個鐵蛋填飽肚子後，再為守護台灣打拚。
她也表示，外婆愛吃鐵蛋，但1年多前因腎臟病不能再亂吃，她開始接觸鐵蛋，發現市面上的鐵蛋普遍加了很多鹽，以求拉長保存期限，為了縮短製程時間，也以烤箱烘乾水分，使得鐵蛋硬繃繃，她為讓外婆吃到養生鐵蛋，不加鹽巴，還要保有蛋的營養、易消化，於是求教於當中醫師的舅舅。
她以甘草、八角、小茴、肉桂、丁香、肉豆蔻、月桂葉、冰糖、甜菊梅、黑糖、冰糖當滷汁，經過水煮、浸泡、滷製過程，每顆鐵蛋都要3天製程後才冷藏，沒有加鹽巴，蛋黃不像一般的深褐色，而是黃澄色，加了甜菊梅助消化，希望讓防疫前線的醫護人員也吃得健康安心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言