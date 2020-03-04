疫情延燒醫護人員累翻 大三生到彰化醫院送自製鐵蛋

21歲的林友友因外婆愛吃鐵蛋，自行研製鐵蛋，還找了3個當中醫師的舅舅當顧問，做出一粒鹽都不加的中藥養生鐵蛋，被朋友稱為「鐵蛋公主」，她看到衛福部彰化醫院臉書報導急診護理師因新冠肺炎疫情相當忙碌，難以正常用餐，今天親自送鐵蛋給每位醫護人員，為他們打氣。

林友友還是大三生，今天在父母的陪同下，從南投草屯來到彰化醫院送給醫護人員216包養生鐵蛋，每包6顆，她請院長謝文淮轉送，並到急診室發放給醫護人員。

林友友說，前幾天看到報導，看到彰化醫院醫護人員因疫情而忙碌，無法好好吃一頓飯，希望醫護忙到沒空吃飯時，吃1、2個鐵蛋填飽肚子後，再為守護台灣打拚。

她也表示，外婆愛吃鐵蛋，但1年多前因腎臟病不能再亂吃，她開始接觸鐵蛋，發現市面上的鐵蛋普遍加了很多鹽，以求拉長保存期限，為了縮短製程時間，也以烤箱烘乾水分，使得鐵蛋硬繃繃，她為讓外婆吃到養生鐵蛋，不加鹽巴，還要保有蛋的營養、易消化，於是求教於當中醫師的舅舅。