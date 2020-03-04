複製神奇紅花風鈴木 彰化市3年種植3千棵

彰化市南校街南郭國小後門人行道上的一棵神奇紅花風鈴木，每年都綻放如同粉紅棉花糖般，吸引各地民眾前往賞花。雖然各地都有種紅花風鈴木，但像它開得這麼誇張則十分罕見。彰化市長林世賢說，已經透過退休老師張英昭嫁接技術，複製這棵神奇紅花風鈴木，同樣可以花開繁盛， 市公所將在3年內遍植3千棵，將彰化市打造成美麗又浪漫的「花都」。

紅花風鈴木又稱洋紅風鈴木，是來自南美的熱帶界樹種，花開滿樹，美不勝收，近年來，台灣很多地方都有種植，南郭國小周邊也有不少，與它緊鄰的就有3棵紅花風鈴木，每年都開得比較早，就是開得沒它誇張、漂亮。今年這棵紅花風鈴，直到上月下旬學校開學時才大開，每天都湧來一波又一波的賞花人潮，到現在雖然花已凋謝過半，但仍然有人慕名而來。

彰化市長林世賢今天選在這棵紅花風鈴木花期即將結束之際，在樹下舉行記者會，表示這棵紅花風鈴木的花開得特別漂亮，是因為它的基因三倍體，即是植物基因有三對染色體，沒辦法結種子，沒有果實，花才開得這麼漂亮，全台罕見，也特別珍貴。

林世賢說，他的友人張英昭老師已掌握繁殖技術，即利用這棵變異紅花風鈴木的枝枒，以嫁接技術掊育，已經成功「複製」50棵，其中6棵種在彰化市的秘密花園，同樣花開繁盛，同樣如棉花糖般神奇。