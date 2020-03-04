山友注意！天池山莊要整修 5月起暫停床位申請

每年10月到隔年3月是攀登能高越嶺道及奇萊南華的登山旺季，而該登山路線重要住宿場所「天池山莊」將進行山莊及周邊設施整修工程，將從今年5月1日至8月10日暫停受理民眾申請床位及大營位，僅剩19個小營位提供宿營使用。

南投林區管理處指出，位於南投和花蓮交界的奇萊南峰和南華山（又稱能高北峰）是台灣最容易親近的百岳之一，也吸引國內外山友挑戰，每年10月到隔年3月更是登山旺季，「天池山莊」則是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所。

而天池山莊每年約有1.5萬人次入住，平日雖多有空位，但到旺季假日，常有1天數百人申請88個床位的狀況，因此一位難求，只能靠抽籤；不過，山莊周邊有大營位（8人帳篷）3處、小營位（6人帳篷）19處，可容納138人宿營。

只不過，天池山莊2013年新建完成就從未大型修繕過，山莊部分設施出現損壞、漏水、管線破裂等情形影響山莊舒適性，南投林管處因此規劃今年進行建築物外牆防護、2樓防漏及汙水處理等整修工程，預計5月開工，盼趕在10月前完竣。

南投林管處表示，為提升住宿品質，並提供山友更優質服務，今年因此規劃整修工程，且將於5月展開，同時整理大營位，希望趕在今年10月登山旺季開始前完工，施工期間請山友體諒，並請山友善加規畫行程。

南投林管處也強調，天池山莊5月1日暫停申請床位及大營位後，山友在營地宿營必須背帳篷上山，對體力、負重力是很大考驗，請山友們應評估自身能力與經驗，並注重登山安全性，務必提前且全面性規劃路線及行程。