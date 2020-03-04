防疫來挑戰谷關七雄 完登拿好禮活動延長至4月底

新冠肺炎疫情延燒，到山林大口呼吸就對了！台中市觀旅局及運動局將「谷關七雄登山趣」活動自今年2月底延長至4月30日，完登好禮兌換期限延長至5月10日，並與民宿業者合作提供2820超值優惠住宿方案。觀旅局呼籲，還沒參與好禮兌換的山友們，趕快安排行程，走出戶外強身健體增加免疫力，親覽大甲溪畔七座中級山的森林美景，飽覽台中山城的壯闊風光。

台中市觀旅局表示，「谷關七雄」分布於大甲溪南兩側，分別是八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山及唐麻丹山，共7座山岳，是許多登山客爭相朝聖的中級山系，即日起至4月30日前完成攀登，並提送相關證明文件，可於5月10日前兌換登山用品業者合作提供的精美完登禮品。

觀旅局說，完登三雄者將可獲得「完登胸章」，完登七雄者除可獲得「完登胸章」外，市府更將於5月16日頒發「完登證書」及「制霸徽章」，象徵完登七雄的榮耀，活動期間並搭配民宿業者提供2820超值登山優惠住宿方案，呼籲大家走出戶外森呼吸，暢遊台中山城，疫期走出去。

觀旅局長林筱淇表示，活動開跑至今山友兌換踴躍，配合交通部觀光局「2020脊梁山脈旅遊年」，為讓每位參與者在完登旅遊後都能兌換到完登紀念品，完登三雄的「完登胸章」數量由原來300份增至500份；完登七雄的「完登證書」及「制霸徽章」從原來300份增加為400份；另精美完登禮品部分，登山用品業者也力挺加碼提供同等數量供民眾兌換，數量有限，換完為止。

台中市運動局表示，邀請各界登山好手一起共襄盛舉，安排規劃一趟山岳旅遊，攀登台中市和平區谷關七雄，親近大自然森呼吸，身體健康更能提升免疫力，同時提醒山友們攀登前務必衡量身體及天候狀況，由於谷關七雄攀登難易程度不一，切勿勉強攀登。