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老胡人馬黃國榮「回鍋」台中副市長 非政治性格是關鍵

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
前台中市副市長楊瓊瓔去年辭職參選立委，副市長一職虛位以待，台中市長盧秀燕將宣布新任副市長由副祕書長黃國榮回鍋擔任。黃國榮證實表示，今天早上召開首長會議時，盧市長才拍版定案。本報資料照片，記者喻文玟／攝影
前台中市副市長楊瓊瓔去年辭職參選立委，副市長一職虛位以待，台中市長盧秀燕將宣布新任副市長由副祕書長黃國榮回鍋擔任。黃國榮證實表示，今天早上召開首長會議時，盧市長才拍版定案。本報資料照片，記者喻文玟／攝影

前台中市副市長楊瓊瓔去年辭職參選立委，副市長一職一直懸缺。台中市長盧秀燕將宣布新任副市長由副秘書長黃國榮回鍋擔任。黃國榮證實表示，今天早上召開首長會議時，盧市長才拍板定案，即日起正式上任。

盧秀燕決定任用前台中市長胡志強的副市長黃國榮，熟悉市政為台中市府再打拚，選在這個時間低調發布，主因是以防疫為考量，也符合盧秀燕保守、穩健的領導作風。

市府高層透露，黃在台中市服務許久，也曾擔任過副市長、秘書長，對台中市政相當熟捻；另外，原黃國榮職缺由現任市府顧問兼「盧秀燕市長辦公室」主任賴淑惠，則調升13職等副秘書長。

高層表示，這兩位都是公務人員出身，個性溫和、拘謹、不愛出鋒頭，雖是前市長胡志強任內團隊重要成員，但從這一波人事布局，顯示盧秀燕進入擔任市長第二年，將團隊調整成更具經驗的穩健團隊，全力拚市政，淡化外界揣測的政治、政黨色彩。

前台中市副市長楊瓊瓔去年辭職參選立委，副市長一職虛位以待，台中市長盧秀燕將宣布新任副市長由副祕書長黃國榮回鍋擔任。黃國榮證實表示，今天早上召開首長會議時，盧市長才拍版定案。本報資料照片，記者喻文玟／攝影
前台中市副市長楊瓊瓔去年辭職參選立委，副市長一職虛位以待，台中市長盧秀燕將宣布新任副市長由副祕書長黃國榮回鍋擔任。黃國榮證實表示，今天早上召開首長會議時，盧市長才拍版定案。本報資料照片，記者喻文玟／攝影

盧秀燕 胡志強

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