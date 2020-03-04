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南投食物銀行助貧 廠商一舉兩得

聯合報 / 記者賴香珊／南投報導
南投食（實）物銀行去年共62個單位響應捐助，縣府為此致贈感謝狀，廠商則感謝多虧有食物銀行平台，即期原物料、產品才不致浪費。 圖／南投縣政府提供
南投食（實）物銀行去年共62個單位響應捐助，縣府為此致贈感謝狀，廠商則感謝多虧有食物銀行平台，即期原物料、產品才不致浪費。 圖／南投縣政府提供

南投縣政府2014年開辦「食（實）物銀行」，提供遭逢緊急變故、急難及清貧家庭民生物資或餐食，協助他們度過難關，6年來，累計協助達14901人次；不僅受助戶感謝，連提供物資的廠商表示，有期限壓力的原料或產品因此找到歸屬。

縣府指出，縣內開辦「食（實）物銀行」已6年，與企業廠商、公益社團及善心人士等配合，以確保物資來源，更依地區在烏溪線、濁水溪線分設工作據點，盼能即時協助縣內弱勢戶和遭逢急難民眾度過經濟低潮，避免衍生社會問題。

南投縣食（實）物銀行開辦6年來累計協助達14901人次。圖／南投縣政府提供
南投縣食（實）物銀行開辦6年來累計協助達14901人次。圖／南投縣政府提供

從2014年開辦至今，每年都有逾50個社團、企業、學校或善士等，以團體或個人形式提供民生物資或餐食，去年則有62個單位響應，援助受益353人發出4577張餐券。

「食（實）物銀行」開辦不僅讓受助者感謝社會溫暖，也讓合作廠商相當感恩，日正食品指出，食品受有效期限規範，常頭痛於仍無損衛生營養的即期原料、成品如何妥善處理，多虧有食物銀行闢出更有意義的供應鏈。

日正食品董事長劉慶堂說，曾用將屆期的麵粉製成易於保存的麵條，產品也會有逾期壓力，提供給食物銀行，雖會增加成本，但也讓好的原物料不浪費，甚至發揮最大力量，讓產品適得其所找到最佳歸屬。

食物銀行

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