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防疫要怎麼正確洗手？秀傳護理長示範七字訣

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化秀傳醫院護理長周玲如（右1）指導彰化市民代表會主席陳文賓及13位里長正確洗手。照片／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院護理長周玲如（右1）指導彰化市民代表會主席陳文賓及13位里長正確洗手。照片／秀傳醫院提供

面對緊繃的新冠肺炎疫情，勤洗手是防疫的重要一環，但很多人都不知道正確洗手的步驟，彰化秀傳紀念醫院今天(3日)邀請彰化市民代表會主席陳文賓及13位里長到秀傳到南平大樓，共同演練正確洗手步驟，還提供他們洗手防疫宣導影片，做社區衛教宣導使用，一起來抗疫。

里長們由彰化秀傳醫院護理長周玲如指導，共同演練由衛生福利部疾病管制署推動的正確洗手七字訣「內、外、夾、弓、大、立、完」步驟，即「內是搓手心，外是搓手背，夾是搓指縫，弓是搓指背，大是搓大拇指和虎口，立是搓指尖，完是沖乾淨並擦乾。」周玲如並講解七字訣每一步驟的意義，並強調每一步驟都要確實做到，才是正確洗手。

周玲如說，洗手的方式有兩種，除了濕洗手(使用肥皂或具去汙作用的洗手劑洗手)，還有乾洗手(使用酒精性乾洗手液洗手)。她並強調，濕洗手是最徹底的洗手方式，而乾、濕洗手二擇一即可，會選擇乾洗手是最不得已的方式，乾洗手是應急使用；且濕洗手全程時間約需40至60秒，乾洗手全程時間則約20至30秒。

秀傳醫院院長楊基滐表示，在全民防疫的重要時刻，邀請彰化市里長共同演練正確洗手步驟，並一起透過拍攝影片宣導正確洗手的重要性，期盼幫助更多社區民眾都能在平時做好正確洗手，並在「回家後」、「用餐前後」、「接觸小孩或長輩前」要洗手，隨時保持良好衛生習慣，就能降低感染風險。

楊基滐表示，秀傳醫院遵照中央規定做好防護措施，除了加強宣導個人防護工作，進來醫院需要戴口罩、量體溫、乾洗手，並徹底落實醫院所有公共區域的環境消毒作業；希望民眾不要過度擔憂，有病痛還是要到醫院就醫，以免延誤病情。

參加秀傳醫院演練洗手的里長有桃源里里長曹幸財、大同里長王進福、華北里里長陳志忠、南瑶里里長石佳正、延和里里長王勝和、南興里里長陳芝佑、西安里里長趙慶忠、彰安里里長邱逸傑、光南里里長蔡耀叁、介壽里里長蔡美香、延平里里長陳雯嘉、建寶里里長陳義會、福安里里長鄭景芳等。

衛生福利部疾病管制署推動的正確洗手七字訣「內、外、夾、弓、大、立、完」步驟。照片／秀傳醫院提供
衛生福利部疾病管制署推動的正確洗手七字訣「內、外、夾、弓、大、立、完」步驟。照片／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院護理長周玲如（左7）指導彰化市民代表會主席陳文賓及13位里長正確洗手。照片／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院護理長周玲如（左7）指導彰化市民代表會主席陳文賓及13位里長正確洗手。照片／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院護理長周玲如（右1）指導彰化市民代表會主席陳文賓及13位里長正確洗手。照片／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院護理長周玲如（右1）指導彰化市民代表會主席陳文賓及13位里長正確洗手。照片／秀傳醫院提供

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