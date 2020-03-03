彰化縣議長謝典林捐半月薪水 感謝辛苦抗疫的醫護人員

面對緊繃的新冠肺炎疫情，彰化縣議會議長謝典林今天捐出半個月的薪水約8萬多元，給彰化秀傳醫院的醫護人員，感謝他們在防疫工作貢獻，由彰化秀傳醫院副院長林忠葦代表接受，謝典林說，希望和醫療人員站在一起，度過新冠肺炎難關。

彰化縣目前共有5例新冠肺炎確診案例，並出現全台第一個死亡案例，算是重災區，也給縣內醫護人員莫大壓力。

彰化縣議會議長謝典林為了感謝醫護人員的辛苦與奉獻，今天捐出半個月的薪水約8萬多元給彰化秀傳醫院第一線的醫護人員，由彰化秀傳醫院副院長林忠葦代表接受。

謝典林在個人臉書說：「所有第一線的基層醫護人員，你們辛苦了！武漢肺炎，在中央到地方共同努力下，疫情才沒大規模爆發，當然防疫工作是全民共體時艱，配合政策調整，我們更需要感謝站在第一線把關的每位醫護人員」。

謝典林是經由縣議員李寶銀的安排，捐出半個月薪水給秀傳醫院，他說：「我捐出半個月的薪水，可能對於幫助整體醫療資源算是杯水車薪，但我們希望能夠做到帶頭響應的效果，面對這麼重大的疫情，我們和每位醫療人員站在一起，度過這起難關！」